В Башкирии школьник в общем чате пригрозил расстрелять учеников класса

Напомним, что данная тема в России воспринимается особенно остро после трагедии 11 мая в Татарстане, где 19-летний студент местного вуза пришел в школу № 175 и расстрелял учеников, учителей. По данным экстренных служб, тогда погибли 11 человек. Аналогичная трагедия произошла и в Пермском университете, где студент вошел в учебное заведение с охотничьим ружьем и открыл огонь. В результате пострадали 43 человека, шестеро погибли.