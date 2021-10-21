mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября 2021, 15:31

Published 21 октября 2021, 15:31

Modified 17 октября 2022, 22:31

Updated 17 октября 2022, 22:31

В Башкирии школьник в общем чате пригрозил расстрелять учеников класса

21 октября 2021, 15:31
9-классник села Мраково Кугарчинского района написал в общий чат класса, что всех расстреляет. В результате чего, на место была вызвана полиция, а класс эвакуировали. Об этом сегодня сообщили «Вести».

Учеников школы в селе Мраково в Кугарчинском районе Башкирии эвакуировали, из-за сообщения 9-классника, в котором мальчик написал расстрелять совой класс. Как сегодня сообщает «ГТРК Башкортостан», угроза была отправлена в общий чат класса.

Известно, что в школу прибыли сотрудники правоохранительных органов, а 9-классник, как сообщают «Вести», был доставлен в отдел полиции, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что данная тема в России воспринимается особенно остро после трагедии 11 мая в Татарстане, где 19-летний студент местного вуза пришел в школу № 175 и расстрелял учеников, учителей. По данным экстренных служб, тогда погибли 11 человек. Аналогичная трагедия произошла и в Пермском университете, где студент вошел в учебное заведение с охотничьим ружьем и открыл огонь. В результате пострадали 43 человека, шестеро погибли.

#Элина Сайфранова#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика