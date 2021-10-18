Стрельбу ученика в школе под Пермью сравнили с казанской трагедией

Posted 18 октября 2021,, 14:14
Published 18 октября 2021,, 14:14
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Об этом журналистам рассказал психиатр Александр Федорович. Он полагает, что происшествия с оружием в детских образовательных организациях спровоцированы популяризацией такого поведения в среде молодежи. «Мне кажется, это с уверенностью можно назвать копированием поведения, в частности, стрелка из Казани. В СМИ ведь этот инцидент получил широкий резонанс и подробно был описан, и для подростка скопировать готовую форму всегда проще… Много „богов“ у нас за последний год появляется с оружием в руках», — отметил Александр Федорович.
Как пишет NEWS.ru, по словам специалиста, молодые люди используют такого рода происшествия как возможность обратить на себя внимание, чтобы другие люди о них говорили. Помимо этого, эксперт вспомнил о случае, когда рядом с одной из школ в российской столице подросток стрелял из пейнтбольного ружья.