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Posted 18 октября 2021,, 14:14

Published 18 октября 2021,, 14:14

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Стрельбу ученика в школе под Пермью сравнили с казанской трагедией

Стрельбу ученика в школе под Пермью сравнили с казанской трагедией

18 октября 2021, 14:14
Фото: Медиахолдинг1Mi
Устроивший стрельбу в деревне Пермской области 12-летний Дмитрий Г., вероятнее всего, копировал поступок стрелка из Казани Ильназа Галявиева, расстрелявшего в школе педагогов и учащихся в мае этого года.

Об этом журналистам рассказал психиатр Александр Федорович. Он полагает, что происшествия с оружием в детских образовательных организациях спровоцированы популяризацией такого поведения в среде молодежи. «Мне кажется, это с уверенностью можно назвать копированием поведения, в частности, стрелка из Казани. В СМИ ведь этот инцидент получил широкий резонанс и подробно был описан, и для подростка скопировать готовую форму всегда проще… Много „богов“ у нас за последний год появляется с оружием в руках», — отметил Александр Федорович.

Как пишет NEWS.ru, по словам специалиста, молодые люди используют такого рода происшествия как возможность обратить на себя внимание, чтобы другие люди о них говорили. Помимо этого, эксперт вспомнил о случае, когда рядом с одной из школ в российской столице подросток стрелял из пейнтбольного ружья.

#Происшествия#Новости#Марина Колодкина
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