Стрельбу ученика в школе под Пермью сравнили с казанской трагедией

Об этом журналистам рассказал психиатр Александр Федорович. Он полагает, что происшествия с оружием в детских образовательных организациях спровоцированы популяризацией такого поведения в среде молодежи. «Мне кажется, это с уверенностью можно назвать копированием поведения, в частности, стрелка из Казани. В СМИ ведь этот инцидент получил широкий резонанс и подробно был описан, и для подростка скопировать готовую форму всегда проще… Много „богов“ у нас за последний год появляется с оружием в руках», — отметил Александр Федорович.