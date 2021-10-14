Власти Башкирии объявили о запуске проекта по упрощенному оформлению детских пособий

Ранее мы писали, что с 1 октября выплаты на первого и второго ребенка до трех лет будут зачисляться только на карту «Мир». Известно, что данное пособие могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года, однако при этом доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе (в Башкирии это 10015 рублей, для трудоспособного населения — 10641 рубль).