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Posted 14 октября 2021, 08:09

Published 14 октября 2021, 08:09

Modified 17 октября 2022, 22:29

Updated 17 октября 2022, 22:29

В одном из районов Башкирии загорелась церковь Екатерины Великомученицы

14 октября 2021, 08:09
Пожар произошел в молитвенной комнате.

Стало известно, что сегодня, 14 октября, в деревне Шушнур в Краснокамском районе Башкирии произошел пожар в церкви Екатерины Великомученицы. Как сообщает пресс-служба МЧС, загорелась молитвенная комната, в результате чего огнем были повреждены церковные принадлежности, а также стены и потолок на общей площади 10 квадратных метров.

Известно, что погибших и пострадавших в пожаре нет, на данный момент выясняются причины и обстоятельства инцидента.

#Элина Сайфранова#Происшествия#Новости
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