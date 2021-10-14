Стало известно, почему парашютисты из Башкирии поехали прыгать в Мензелинск

Так, выяснилось, что в Башкирии попросту нет пригодной для данного вида спорта техники. В частности, в Татарстане есть высотный самолет, который может поднять на высоту до 4 километров. Мужчина отмечает, что на нашем аэродроме «Первушено», такой самолет был, однако у него вышел ресурс.