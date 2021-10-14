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Posted 14 октября 2021,, 13:02

Published 14 октября 2021,, 13:02

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Стало известно, почему парашютисты из Башкирии поехали прыгать в Мензелинск

14 октября 2021, 13:02
В Башкирии попросту нет пригодной для этого техники.

Руководитель федерации парашютного спорта республики Гайрат Манаев рассказал причину, по которой парашютисты из Башкирии отправились прыгать в соседний регион. Об этом мужчина сообщил изданию «КП-Уфа».

Так, выяснилось, что в Башкирии попросту нет пригодной для данного вида спорта техники. В частности, в Татарстане есть высотный самолет, который может поднять на высоту до 4 километров. Мужчина отмечает, что на нашем аэродроме «Первушено», такой самолет был, однако у него вышел ресурс.

Напомним, что крушение самолета с парашютистами произошла 10 октября под Мензелинском в Татарстане. На борту самолета Let L-410 находились жители из 7 регионов России. Известно, что трагедия унесла жизни 16 человек.

#Общество#Элина Сайфранова#Новости
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