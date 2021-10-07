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Posted 7 октября 2021,, 14:04

Published 7 октября 2021,, 14:04

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Интернет-омбудсмен выступил против маркировки фейков

7 октября 2021, 14:04
Как считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, вместо маркировки фейков и недостоверной информации лучше сконцентрироваться на повышении уровня доверия пользователей к проверенным источникам.

Так эксперт прокомментировал инициативу члена Общественной палаты Екатерины Мизулиной ужесточить закон о фейках, пишет издание NEWS.ru.

Например, сказал интернет-омбудсмен, сейчас кто-нибудь что-то скажет о коронавирусе, что не будет соответствовать заявлениям Всемирной организации здравоохранения или официальной позиции медучреждений. «Его забанят или покажут, что он постит фейк, а, например, спустя 10 лет окажется, что он был прав, и все 10 лет мы ошибались, потому что научное сообщество и люди не могли об этом знать», — высказался Мариничев.

По его мнению, необходимо сосредоточиться не на маркировании фейков и данных, которые считаются недостоверными, а на донесении и увеличении степени доверия пользователей к проверенным источникам.

Дмитрий Мариничев подчеркнул: он не против борьбы с фейками, особенно с теми, что специально вводят в заблуждение. Их распространение непременно следует пресекать, поскольку это носит характер противоправных действий. При этом нельзя зачищать информационное поле.

#Общество#Новости#Юлия Кононенко
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