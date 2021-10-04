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Власти Башкирии объяснили, как будут проходить массовые и спортивные мероприятия

4 октября 2021, 13:15
Фото: hcsalavat.ru
Сокращено будет и количество зрителей на хоккейных и футбольных матчах.

Роспотребнадзор Башкирии рассказал, как в условиях новых ограничений будут проходить массовые и спортивные мероприятия. Об этом стало известно в ходе брифинга по теме изменений в указ о повышенной готовности и текущей эпидемиологической ситуации в Башкортостане.

Так, на всех мероприятиях не должно присутствовать более 500 человек. В Роспотребнадзоре сообщили и важную информацию для хоккейных и футбольных болельщиков. В частности, на матчи будут пускать 30% зрителей и только при предъявлении справок и сертификатов. Отмечает также и то, что проводиться спортивные мероприятия будут с соблюдением социальной дистанции.

#Новости#Элина Сайфранова#Коронавирус COVID-19
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