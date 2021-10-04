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В Башкирии в массовом ДТП погибли четыре человека

4 октября 2021, 10:45
Фото: МЧС Башкирии
Трагедия произошла на 7 километре дороги Раевка-Ташлы.

Стало известно, что в Башкирии произошло массовое ДТП на дороге, в результате которого погибли 4 человека. Как сообщает МЧС Башкирии, трагедия произошла на 7 километре дороги Раевка-Ташлы, где столкнулись ВАЗ-2114, за рулем которого находился 40-летний местных житель, и встречный Renault Logan, за рулём которого находился уже 63-летний мужчина.

Отмечается, что погибли пассажирки последней машины в возрасте 68 и 79 лет, а также водитель ВАЗ-2114 и его 48-летний пассажир.

На данный момент обстоятельства ДТП выясняются.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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