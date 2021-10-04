В Башкирии коечный фонд в ковид-госпиталях занят на 92%

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии глава Минздрава республики Максим Забелин отчитался о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Так, на амбулаторном лечении находятся 6639 человек, на стационарном — 846 пациентов с подтвержденном ПЦР тестом, также было отмечено, что в отделениях реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии находятся 44 человека.
Помимо этого, министр здравоохранения Башкирии, заявил, что коечный фонд в ковид-госпиталях занят на 92%.
— В настоящий момент для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией развернуто 6550 коек, из которых занято 92%, — сообщает Забелин.
В свою очередь глава региона напомнил о своем визите в красную зону. В частности, Хабиров заметил, что ковид-госпиталях пациентов, действительно, размещают в коридорах.
Отметим, что за последние сутки в Башкирии зафиксировано 488 новых случаев заболевания COVID-19, всего за время пандемии было инфицировано более 68 тысяч жителей Башкирии. Скончались от ковида за последние сутки — 22 человека. Между тем, вакцинировались первым компонентом почти 1,3 миллиона человек, а вторым — 1,2 миллиона.
Напомним, что в Башкирии с 4 октября начинают действовать новые ограничения. Исходя из опубликованного указа, посещать некоторые заведения можно будет, только предъявив: действующий сертификат о вакцинации против COVID-19, справку о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе, отрицательный ПЦР тест. Однако для посещения театров, кинотеатров, концертов, дворцов культуры возможно будет только при предъявлении сертификата или справки о перенесенном заболевании. Другими словами, отрицательный ПЦР тест в данных учреждениях считаться не будет.