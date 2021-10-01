В Уфе экс-полицейскому, который ударил сотрудника ДПС в пах, ужесточили приговор

Известно, что еще в октябре 2017 года сотрудник ДПС остановил автомобиль, за рулем которого находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения. Далее сотруднику позвонил обвиняемый — подполковник полиции Рамиль Гайфуллина — и попросил не составлять протокол в отношении девушки и не лишать ее водительских прав. Сотрудник ДПС ответил отказом, после чего Гайфуллин лично приехал на место и продолжил требовать отпустить свою знакомую, на что снова получил отказ и уже не придумал ничего лучше, чем ударить коленом в пах инспектора и скрыться.