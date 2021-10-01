В Башкирии новые коронавирусные ограничения перенесли на 4 октября

По итогам заседания оперштаба по коронавирусу Радий Хабиров в очередной раз внёс коррективы в указ о режиме повышенной готовности. На этот раз сроки не откладываются, а наоборот, приближаются. Таким образом те ограничения, о которых Mkset сообщал сегодня утром стали еще ближе, и начнут действовать с начала следующей недели, с понедельника 4 октября.
Исходя из этих изменений с понедельника посещать некоторые заведения можно будет, только предъявив:
Важное уточнение – справка об отрицательном ПЦР не поможет попасть в театры, кинотеатры, на концерты, в дворцов культуры. Также справка не поможет стать посетителем ночных клубов, дискотек, массовых физкультурных и спортивных мероприятий!
Дополнительно уточняется, что данные ограничения касаются только взрослого населения и не распространяются на несовершеннолетних.
Также напомним о том, что с 4 октября 2021 года организации дополнительного образования перейдут на дистанционные формы обучения.
Отдельной строкой в новом документе указано, что муниципальные власти вправе вводить докальные дополнительные меры, которые помогут препятствовать распространению новой коронавирусной инфекции.