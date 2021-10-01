СК Башкирии возбудил уголовное дело против таксиста, который напал на сотрудника ДПС

Стало известно, что Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего водителя такси.
Накануне вечером около универмага «Уфа» произошло ДТП с участием KIA Optima, за рулем которого находился 28-летний сотрудник ДПС. По версии следствия, на этой почве между мужчинами произошел конфликт, из-за чего обвиняемый сходил домой за ножом и как вернулся нанес сотруднику ДПС колото-резаные раны в грудь и живот. Остановить агрессора попытался неравнодушный сосед, однако и ему таксист нанес аналогичные ранения. На данным момент все пострадавшие госпитализированы.
Теперь же в отношении нападавшего возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и пункта «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).
Следователи отмечают, что для мужчины это не первое уголовное дело, ранее он уже отбывал тюремный срок за такие преступления как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, угрозу убийством и многое другое.
Ранее мы писали, что Верховный суд Башкирии ужесточил наказание в отношении бывшего полицейского, который ударил коленом в пах сотрудника ДПС за то, что последний отказался выполнить его просьбу не составлять протокол на знакомую обвиняемого, которая, к слову, находилась за рулем не в трезвом виде. Теперь, помимо годового условного срока, суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей