СК Башкирии возбудил уголовное дело против таксиста, который напал на сотрудника ДПС

Накануне вечером около универмага «Уфа» произошло ДТП с участием KIA Optima, за рулем которого находился 28-летний сотрудник ДПС. По версии следствия, на этой почве между мужчинами произошел конфликт, из-за чего обвиняемый сходил домой за ножом и как вернулся нанес сотруднику ДПС колото-резаные раны в грудь и живот. Остановить агрессора попытался неравнодушный сосед, однако и ему таксист нанес аналогичные ранения. На данным момент все пострадавшие госпитализированы.