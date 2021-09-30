Врач-педиатр, ритуальщик и мать четверых детей: кто есть кто в V созыве Горсовета Уфы

На первом заседании нового состава Горсовета Уфы председателем совета избрали Марата Васимова. За его кандидатуру на пост проголосовали 31 из 34 депутатов нового созыва. Оставшиеся трое депутатов не голосовали.
Первым заместителем председателя избран Александр Мельников от «Единой России». Также вице-спикером стал Артур Шайнуров от КПРФ, который в далеком 2007 году баллотировался по спискам КПРФ на выборах в Госдуму, но избран не был.
Среди прочих избранных депутатов кресла в уфимском Горсовете также заняли представитель УМПО Сергей Бубличенко, руководитель регионального индустриального парка Павел Васильев, руководитель уфимского офиса банка «Открытие» Айдар Зубаиров, представитель медицинского бизнеса Эдуард Остапчук, владелец ТК «Центральный» Иосиф Марач, ректор УГНТУ Олег Баулин, специалист в сфере ЖКХ Анатолий Дубовский, председатель Морского собрания РБ Юлай Муратов, президент УГНТУ Айрат Шаммазов, замдиректора УДК УМПО Алексей Слепнев, директор гостиницы «Агидель» Алексей Силин, дирижер и завуч Уфимской детской школы искусств Оксана Чащевая, совладелец развлекательного центра MusicHall27 Александр Дегтев.
Без застройщиков в пятом созыве Горсовета не обошлось. Более того, в совет вошли сразу несколько представителей строительной сферы.
Экс-директор «Башкирского кирпича», а ныне гендиректор строительной компании «Генстройтрест» Артур Хромец до депутатского кресла почти год был заммэра Уфы. Он занимался вопросами строительства и архитектуры. В 2019 году Хромец являлся самым богатым депутатом Горсовета. Тогда ему принадлежали земельный участок площадью 2,8 тыс. кв. м, два дома общей площадью 215 кв. м и легковой автомобиль, марку которого комиссия не уточняла.
Строителя и казалось бы непубличного человека замдиректора «Строительное предприятие Инициатива» Рустама Мукаева вывел в публичную плоскость скандал с обманутыми дольщиками дома на Киекбаева, 6 и компанией-застройщиком СП «Инициатива». Однако вину своей фирмы Мукаев отрицал.
Примечательно, что сам председатель Горсовета Уфы Марат Васимов в настоящее время занимает должность гендиректора компании-застройщика «СЗ ИСК г. Уфы», которая занимается развитием Забелья, а данный проект активно поддерживается и пиарится властями. Любопытно, что немногим ранее мэр Уфы Сергей Греков заверил — крупные застройщики в новый состав Горсовета Уфы не вошли, а в новом составе будут «соратники» власти. Он отмечал, что «такого влияния застройщиков, как это было раньше, уже не будет».
Главврачу кардиоцентра Ирине Николаевой неоднократно приписывали дружбу с Гульшат Хамитовой (супруга экс-главы Башкирии Рустэма Хамитова — прим.ред.). В 2018 году ее упрекнули в игнорировании предоставления пациентам-сердечникам бесплатных лекарств. Общественники из организации «Хантер-Синдром» заявляли, что Ирина Николаева уходит от публичного ответа, хотя заявляла, что открыта к диалогу. Любопытно, насколько открыто себя будет вести Николаева после избрания в Горсовет.
Бизнесмен Артур Хазигалеев попал в новый состав уфимского Горсовета как самовыдвиженец. В республике он известен тем, что является совладельцем лайфстайл-центра «Башкирия». По данным за 2020 год, Хазигалеев, будучи депутатом прошлого созыва, заработал за год всего 72,9 млн рублей (в 2019 году было 203 миллиона рублей), таким образом, поменяв позицию в рейтинге самых зажиточных депутатов Башкирии. Хазигалеев — один из немногих депутатов, кто рассказывает о своей депутатской деятельности и образе жизни в соцсетях. Он не скрывает, что в жизни у него нет друзей. Депутат не завтракает, не ест мясо и следит за своим имиджем в интернете.
Депутатство Хазигалеева известно чередой скандалов. В сентябре 2019 года приемную депутата Хазигалеева завалили мешками мусора. Случившееся попало в камеры видеонаблюдения — ситуация стала протестом местного жителя. Известно, что депутат пригласил уфимца на прием, однако чем закончилась история, остается загадкой. В июле 2018 года после жалоб уфимцев депутат Хазигалеев объявил, что будет бороться с «толпами мигрантов» в Уфе. Зимой этого года Хазигалеев обвинил действующего сенатора Ирека Ялалова в пробках на въезде в город у Монумента Дружбы, назвав его руководство города «безграмотным». По мнению первого, Ялалов на посту сити-менеджера города ничего не делал для развития города, ограничиваясь полумерами.
Избранный депутат Андрей Борисов является совладельцем ЧОП «Центурион лонге». В июне 2021 года компания заключила госконтракт на охрану пяти министерств Башкирии, которая обойдется в 18,75 млн рублей. В 2020 году ЧОП заключила 11 госконтрактов на общую сумму 62,61 млн рубля, в том числе на вооруженную охрану пяти зданий органов госвласти за 29,4 млн рубля. В декабре 2020 года администрация Уфы заключила контракт на охрану своих объектов «Центурион-лонге». Компания предложила свои услуги за 15,44 млн рубля. Примечательно, что данное ЧОП не участвует в электронных аукционах на охрану школ из-за отсутствия выгоды, сообщал Ъ-Уфа.
Главный ритуальщик Уфы, директор МБУ «Комбинат спецобслуживания Уфы» Руслан Кинзикеев также становился в эпицентре скандалов, связанных с похоронным бизнесом в Башкирии. До ритуальной сферы Кинзикеев возглавлял Госкомитет РБ по туризму и предпринимательству. По данным «Коммерсантъ», ссылающегося на источников в сфере, аффилированные с господином Кинзикеевым структуры контролируют ряд компаний ритуальных услуг в Уфе с долей на рынке около 15%. Однако юрисконсульт компании отрицает эту информацию. В новом V созыве Кинзикеев руководит постоянной комиссией по городскому хозяйству и охране окружающей среды. Примечательно, что именно эта комиссия курирует сферу ритуальных услуг. Директор Комбината спецобслуживания Уфы одновременно починяется городским властям и в то же время как депутат контролирует власти.
В июле 2011 года СМИ сообщали о том, что на Руслана Кинзикеева подала в суд жительница Стерлитамака Надежда Обухова. В иске она заявила, что господин Кинзикеев «обманным путем завладел» ее средствами в сумме 3,2 млн рублей под предлогом покупки векселей. По неподтвержденным данным, Кинзикеев и Обухова были партнерами по ритуальному бизнесу, но потом поссорились и начали сводить счеты.
Гендиректор Фонда поддержки социальных программ развития Уфимского района Руслан Зайнуллин вошел в тройку претендентов на пост мэра Уфы в 2018-м году. В своей предвыборной программе он заявлял про оптимизацию транспортной сети, развитие электротранспорта и системы «Безопасный город». Однако победу тогда одержал позже скончавшийся от коронавируса Ульфат Мустафин. В декабре 2020 года Зайнуллин предложил на заседании Курултая РБ усовершенствовать законы об охране объектов культурного наследия. Постоянная комиссия по связям с общественностью, охране прав и свобод граждан, а также правовым вопросам Горсовета Уфы теперь будет под его началом.
Мандат в Горсовет получила и мать четверых детей, руководитель АНО «Многодеток» Ирина Сухарева. Ее карьера начиналась в БашГУ, где она сначала была студенткой, а затем стала худруком студклуба вуза. В 2015 году Сухарева возродила движение студенческих отрядов Республики Башкортостан, став командиром башкирских студотрядов. Сейчас Сухарева преподает в своем же центре развития личности и пропагандирует осознанное родительство. В Горсовете Сухарева возглавила постоянную комиссию по науке, образованию, культуре, социальной политике, здравоохранению.
Депутатом Горсовета Уфы стала и врач-педиатр Эльза Акчулпанова. До решения уйти в депутаты Акчулпанова была заведующей педиатрическим отделением детской поликлиники в Демском районе, в которой сейчас, по словам молодых мам, наблюдается острая нехватка врачей. Теперь некоторые родители надеются, что, попав в Горсовет, Акчулпанова поднимет вопрос со строительством новой поликлиники в Деме. Другие же полагают, что с новым этапом в жизни прошлые проблемы Акчулпановой останутся позади.
Победитель конкурса «Молодые лидеры Республики Башкортостан» Оскар Лютов стал самым молодым депутатом Горсовета Уфы данного созыва. В свои 25 лет он уже руководит местными отделениями «Молодой Гвардии Единой России» и является депутатом Молодежной общественной палаты Башкирии. Кстати, тоже будущий врач — ординатор кафедры неврологии БГМУ. В Горсовете он возглавил постоянную комиссию по молодёжной политике и спорту.
Вновь депутатом уфимского Горсовета стал экс-полпред Башкирии в Москве Артур Шайнуров. После формального ухода на понижение Шайнуров возглавил «Башкиравтодор». В политических кругах говорили, что на эту должность его советовал сам Рустэм Хамитов, якобы это объяснялось простым землячеством. После ухода из «БАД» Шайнуров стал вице-президентом ассоциации импортеров плодоовощной продукции.
Экс-кандидат на должность главы Башкирии, депутат от ЛДПР Иван Сухарев кроме работы в республике будет представлять интересы Башкирии в Госдуме РФ. Ранее он предлагал бесплатно выдавать многодетным семьям машины, а также выступал за то, чтобы увеличить число дней отпуска в году для многодетных родителей. Отмечается, что Иван Сухарев является одним из 15 депутатов, осудивший повышение пенсионного возраста и выступивший против законопроекта об изоляции Интернета в России. Сухарев также поддерживал отмену обязательного изучения национальных языков.
Депутатом Горсовета Уфы стал и директор центра современного искусства «Облака» Валериан Гагин. Кандидатуру Гагина на выборах поддержала чета Хабировых. Правда, после глава Башкирии засомневался, что Гагину не будет скучно в Горсовете, «потому что там пряников никто не раздает и спасибо никто не скажет». Гагин является автором проекта парка Искусств, который не могут воплотить в жизнь уже около шести лет. Сначала его хотели разместить в парке имени Калинина, но перипетии с тогда еще главным архитектором Уфы Олегом Байдиным не дали ему отстоять территорию. Однако Гагин со временем добился своего, и объект решено построить в самом центре Уфы рядом с Молодежным театром и уфимским музеем Ленина. Примечательно, что местные жители хотят видеть на этом месте зеленый сквер. Что будет в итоге — покажет время. В Горсовете Гагин возглавил постоянную комиссию по развитию комфортной городской среды и общественных пространств.
Говоря о выборах в Горсовет в этот раз, власти республики и города отметили, что прежний состав исчерпал себя, а застройщиков, которые были в составе совета и оказывали большое влияние, было много.
— Прежний состав меня очень беспокоил, — заявил Радий Хабиров в общественном центре в дни голосования. — Так как строительный комплекс Уфы, на мой взгляд, определенно шел не туда. Поэтому было много скандалов, появлялись обманутые дольщики, хотя как можно создать обманутого дольщика в центре Уфы? Все это было — от бесконтрольности, и от излишнего представительства строителей в горсовете.
По мнению главы Башкирии, главная идея нового уфимского горсовета состоит в разных людях, которые хотят делать большие дела.