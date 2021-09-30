В Уфе таксист в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на сотрудника ДПС

В Уфе водитель такси и его 38-летний пассажир напали на водителя Kia Optima. Позже выяснилось, что водителем иномарки является сотрудником ДСП, который находился не на службе. Известно, что инцидент произошел около 11 часов вечера 29 сентября. В МВД Башкирии данную информацию подтвердили и сообщили, что, когда водитель такси и его 38-летний пассажир ударили ножом сотрудника ДПС, на помощь подоспели прохожие, однако и одному были нанесены ножевые ранение.