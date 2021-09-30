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Хабиров поручил помочь семьям уроженок Башкирии, погибших в Оренбургской области

30 сентября 2021, 07:52
Фото: 1mediainvest
Такое поручение он сделал главам Баймакского и Кугарчинского районов, уроженками которых и были убитые девушки.

Глава региона Радий Хабиров выразил глубокие соболезнования родным и близким девушек, которые погибли сегодня ночью от рук неизвестного. Соболезнования главы региона связаны с трагедией, которая произошла сегодня ночью в Оренбургской области. Там были зверски убиты трое молодых девушек, все они уроженки Башкортостана. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам Баймакского и Кугарчинского районов оказать всю необходимую помощь родным погибших девушек в Оренбургской области. Известно, что убитыми девочками из города Гай Оренбургской области стали 18-летняя Адиля К., 19-летняя Зульфия С. и 17-летняя Айгиза У.

Не могу представить, что чувствуют родители погибших девушек. Ужасная трагедия. Сейчас важно поддержать семьи и оказать им всю необходимую помощь.Радий Хабиров

Mkset сообщал, что погибшие в ночь на 30 сентября студентки в городе Гай Оренбурской области были уроженками Башкирии. Две погибшие были уроженками Баймакского района, одна — Кугарчинского района Башкирии. Все они были студентками местного медицинского колледжа, им было от 18 до 20 лет. Тела двух из них с колото-резанными ранами были обнаружены в их съемной квартире, а тело третьей нашли рядом с подъездом — девушка безуспешно пыталась сбежать от преступника.

На данный момент по факту жестокого убийства девушек возбуждено уголовное дело. Ппредположительно, неизвестный мужчина зарубил двух студенток топором и ранил третью, которая пыталась сбежать, но не смогла. После преступник поджег квартиру, чтобы скрыть улики. Его разыскивают.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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