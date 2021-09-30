Хабиров поручил помочь семьям уроженок Башкирии, погибших в Оренбургской области

Mkset сообщал, что погибшие в ночь на 30 сентября студентки в городе Гай Оренбурской области были уроженками Башкирии. Две погибшие были уроженками Баймакского района, одна — Кугарчинского района Башкирии. Все они были студентками местного медицинского колледжа, им было от 18 до 20 лет. Тела двух из них с колото-резанными ранами были обнаружены в их съемной квартире, а тело третьей нашли рядом с подъездом — девушка безуспешно пыталась сбежать от преступника.