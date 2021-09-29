Житель Мелеуза застал школьников за поеданием объедков из помойки

Одной из таких «горячих точек» стала контейнерная площадка за одним из сетевых супермаркетов на проспекте Октября. Посещали ее уфимцы в условленное графиком выброса просрочки время, обычные уфимцы среднего и пожилого возраста. Был и другой вопиющий случай, так в январе 2019 года уфимцы устроили давку за просрочку у одной из помоек города. Тогда свидетельница этой битвы засняла видео и опубликовала его в соцсетях, однако комментаторы поспешили осудить не тех, кто ищет еду в мусорных контейнерах, а тех, кто хоть и косвенно, но привел их к положению, в котором голод ощущается сильнее чем брезгливость.