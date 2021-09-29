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«Сенсационному выступлению в Лиге чемпионов». Семин - о победе «Шерифа» над «Реалом»

29 сентября 2021, 15:50
Фото: pxhere.com
Молдавский клуб неожиданно победил «сливочных» на их поле в ЛЧ.

Экс-тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на победу «Шерифа» над мадридским «Реалом» (2:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Шериф» - молодцы, очень здорово себя проявили, показали, что являются командой, играющей до конца. В чем их секрет? Это вопрос удачи и хорошей работы тренера. Это основные вещи, которые сопутствуют их сенсационному выступлению в Лиге чемпионов», - приводит слова специалиста «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.

Молдавский клуб возглавил таблицу группы D, набрав шесть очков. «Реал» располагается на второй строчке. У мадридской команды три очка.

В следующем туре «Реал» сыграет в гостях с «Шахтером». «Шериф» встретится на выезде с «Интером». Оба матча состоятся 19 октября.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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