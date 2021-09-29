«Сенсационному выступлению в Лиге чемпионов». Семин - о победе «Шерифа» над «Реалом»

«Шериф» - молодцы, очень здорово себя проявили, показали, что являются командой, играющей до конца. В чем их секрет? Это вопрос удачи и хорошей работы тренера. Это основные вещи, которые сопутствуют их сенсационному выступлению в Лиге чемпионов», - приводит слова специалиста «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.