В Башкирии жители села пожаловались на закрытие единственного стационара

Напомним, что в Башкирии жители Учалов в сентябре этого года создали петицию на сайте «Голос РБ», где требовали вернуть учалинскому народу доступную медицину. Так они выражали свой протест объединением двух районных служб скорой помощи, Белорецкой и Учалинской. Помимо этого, не так давно планировался и сход жителей Учалов по поводу данной оптимизации. В частности, среди основных целей мероприятия значилась и отмена оптимизации ГАУЗ РБ Учалинская ЦГБ города Учалы, отмена перевода отделения роддома и отделения экстренной инсультной терапии в Белорецк.