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В Башкирии жители села пожаловались на закрытие единственного стационара

28 сентября 2021, 13:15
Фото: 1mediainvest.ru
Между тем Минздрав информацию о закрытие стационара опроверг.

В редакцию Mkset обратилась жительница села Темясово в Баймакском районе. Так, женщина сообщила, что двухэтажный стационар, в котором не так давно был сделан капитальный ремонт, закрыли месяц назад.

— Стационар закрыли месяц назад, койко места забрал Баймак, почему так сделали не знаю, медсестры попали под сокращение, — пишет жительница села.

Также она отметила, что в Темясово проживают более 5 тысяч человек, а медицинскую помощь как для самих жителей села, так и для жителей ближайших деревень оказывает теперь только скорая помощь.

Для выяснений обстоятельств мы обратились пресс-службу Минздрава Башкирии, где информацию о закрытии стационара не подтвердили. Так, пресс-секретарь ведомства Софья Алешина объяснила, что врачи больницы ушли в очередной отпуск, который в зависимости от выслуги лет может длиться от 30 до 40 дней.

— Больница не закрывалась и закрываться не будет, также разговоры о ее реорганизации не ведутся. На данный момент стационар временно не функционирует, в связи с очередными отпусками врачей и буквально с 1 октября она начинает свое полное функционирование, — сообщили в пресс-службе.

Между тем отправить в стационар врачей из района на временную замену основных сотрудников не представлялось возможным, в связи с подъемом COVID-19 и других респираторно-вирусных заболеваний. Отмечено было и то, что сокращения среди персонала медсестер не проводились.

Напомним, что в Башкирии жители Учалов в сентябре этого года создали петицию на сайте «Голос РБ», где требовали вернуть учалинскому народу доступную медицину. Так они выражали свой протест объединением двух районных служб скорой помощи, Белорецкой и Учалинской. Помимо этого, не так давно планировался и сход жителей Учалов по поводу данной оптимизации. В частности, среди основных целей мероприятия значилась и отмена оптимизации ГАУЗ РБ Учалинская ЦГБ города Учалы, отмена перевода отделения роддома и отделения экстренной инсультной терапии в Белорецк.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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