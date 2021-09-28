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В Башкирии сократили количество мобильных пунктов вакцинации от COVID-19

28 сентября 2021, 10:45
Фото: 1mediainvest.ru
Из 11 мобильных пунктов останется только 3.

Минздрав Башкирии сообщает о закрытии большей части мобильных пунктов вакцинации в Уфе. Так, из 11 пунктов работать продолжат только три: в Конгресс-холле «Торатау» с 9 утра и до 7 вечера, в Лайфстайл центре «Башкирия» с часу дня и до 7 вечера и по аналогичному графику в ТЦ «Мир».

В ведомстве отмечают, что данное решение временное и связано со сложной эпидемиологической ситуацией в Башкирии. В частности, медицинский персонал, который работал в пунктах, будет переведен обратно в амбулаторное звено, где на данный момент увеличилась нагрузка .

Известно, что всего в мобильный пунктах вакцинировались первым компонентом 61 530 человек, а вторым — 52 109 человек. Так, записаться на вакцинацию можно тремя способами: через Госуслуги, по телефону 122 и через регистратуру поликлиники.

#Новости#Элина Сайфранова#Коронавирус COVID-19
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