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Первый снег в Белорецком районе Башкирии создал «дорожный капкан» для водителей

28 сентября 2021, 04:34
Фото: vk.com
Вечером 27 сентября замело автомобильную дорогу Тирлян-Белорецк, осадки обильно выпали и в Абзаково. О непогоде автолюбители сообщили в соцсетях.

Как сообщают жители Башкирии, оказавшиеся на территории Белорецкого района, там идет снег, наблюдается сильный ветер, дороги стали скользкими, а видимость на них ухудшилась. Также жители Башкирии сообщают в соцсетях о непогоде по пути в Магнитогорск и советуют друг другу воздержаться от поездок.

По словам очевидцев, многие автомобилисты не успели заменить летние шины на зимние и поэтому медленно «скользили» по трассе, другие буксовали, а третьи не рискнули ехать дальше и решили переждать бурю на обочине трассы.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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