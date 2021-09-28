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МВД по Башкирии проиграло суд против сторонницы Навального из Уфы Ольги Комлевой

28 сентября 2021, 12:40
Фото: 1mediainvest
Силовое ведомство хотело взыскать с женщины 1,1 миллиона рублей в качестве компенсации за внеурочную работу на митинге 31 января.

Сама активистка штаба Навального (организация признана в России экстремистской - прим.ред.) Ольга Комлева на своей странице в социальной сети сообщила не только о выигранном процессе, но и о том, что это лишь первый иск ведомства. Данное громкое заседание состоялось в понедельник 27 сентября, подробности процесса женщина озвучило рассказала «Эху Москвы в Уфе». Издание приводит мнение Комлевой о том, что из-за нарушений в оформлении документов, иск был заведомо проигрышным.

По словам активистки Комлевой, в деле не было документального подтверждения слов, а именно не был указан ущерб. Также женщина заявила изданию, что в ходе процесса представители МВД не смогли подтвердить факт проведения оплаты за внеурочный труд.

Сумма требований по этому иску составила 1,1 миллиона рублей рублей, но это не единственный иск в отношении Комлевой. Несколько судебных жалоб от разных структур МВД и Росгвардии также находятся в суде, однако решения по ним еще не вынесены.

Напомним суть иска – силовики считают Ольгу Комлеву и других активистов виновными в организации несогласованных митингов в Уфе 23 и 31 января, работать на которых правоохранители были внеурочно. Сумма иска 1,1 миллион рублей и включала в себя расходы на оплату труда силовиков.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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