МВД по Башкирии проиграло суд против сторонницы Навального из Уфы Ольги Комлевой

Сама активистка штаба Навального (организация признана в России экстремистской - прим.ред.) Ольга Комлева на своей странице в социальной сети сообщила не только о выигранном процессе, но и о том, что это лишь первый иск ведомства. Данное громкое заседание состоялось в понедельник 27 сентября, подробности процесса женщина озвучило рассказала «Эху Москвы в Уфе». Издание приводит мнение Комлевой о том, что из-за нарушений в оформлении документов, иск был заведомо проигрышным.