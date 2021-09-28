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Минздрав Башкирии заявил, что четвертая волна коронавируса будет наиболее тяжелой

28 сентября 2021, 14:00
Фото: 1mediainvest.ru
По данным ведомства в четвертую волну уже расходуется наибольшее количество кислорода, чем за все время пандемии.

Минздрав Башкирии сообщает, что четвертая волна COVID-19 характеризуется как «наиболее тяжелая». Об этом на брифинге рассказала замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова.

В частности, она отметила, что на данный момент побит рекорд госпитализаций, обращений в скорую помощь и в амбулаторные службы. Помимо этого, в четвертую волну, которая уже пришла в Башкирию, расходуется наибольшее количество кислорода, чем за все время пандемии. Однако, по словам Кононовой, медицинские учреждения Башкирии с увеличением потока заболевших пока справляются. Так, лекарственные препараты в госпиталях имеются в полном объеме.

Сообщается, что подавляющее число госпитализированных, а именно 70% пациентов — жители старше 60 лет. Также среди особенностей четвертой волы был отмечен рост заболевших коронавирусом среди детей, которые, к счастью, переносят инфекцию в более легкой форме.

Напомним, что за последние сутки от коронавируса скончалось 20 человек, выздоровело — 611 жителей Башкирии. Ранее мы отмечали, что рост зараженных превысил отметку в 65 тысяч, а на данный момент данный показатель составляет уже больше 66 тысяч человек. Между тем вакцинацию 1 компонентом прошли почти 1,3 миллиона местных жителей, а полностью завершили ее 1,2 миллиона человек.

#Новости#Элина Сайфранова#Коронавирус COVID-19
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