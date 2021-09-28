Минздрав Башкирии заявил, что четвертая волна коронавируса будет наиболее тяжелой

В частности, она отметила, что на данный момент побит рекорд госпитализаций, обращений в скорую помощь и в амбулаторные службы. Помимо этого, в четвертую волну, которая уже пришла в Башкирию, расходуется наибольшее количество кислорода, чем за все время пандемии. Однако, по словам Кононовой, медицинские учреждения Башкирии с увеличением потока заболевших пока справляются. Так, лекарственные препараты в госпиталях имеются в полном объеме.