В Уфе еще 19 школ уйдут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости COVID-19

Напомним, о том, что коронавирус представляет опасность и для детей было известно еще в середине августа, тогда Радий Хабиров сообщал о том, что в республике четыре ребенка находятся в тяжелом состоянии из-за заражения коронавирусом, они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Озвучил эти данные глава реиона на педагогическом совещании перед началом учебного года.