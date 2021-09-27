В Башкирии шесть детей при рождении заразились ВИЧ от матерей

В Башкирии шесть детей родились с диагнозом ВИЧ. Как сообщил Комитет по профилактике ВИЧ-инфекции изданию UfaTime, заболевание им передалось от матерей. Также отмечается, что показатель заражения подобным образом в текущем году составляет 2,6%, так, от инфицированных матерей родились 225 детей и только у шести была обнаружена ВИЧ-инфекция.
Известно, что под наблюдением врачей на конец августа находились 685 детей. Так, заболевание подтвердилось у 257 детей, большая часть которых — 226 — дети от 0 и до 14 лет.
Ранее мы также приводили статистику городов Башкирии с наибольшим числом ВИЧ-инфицированных. По данным главного врача республиканского центра по профилактике и борьбе СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэля Яппарова, первое место занимает город Кумертау, где ВИЧ-инфицированных 1094,6 приходится на 100 тысяч населения, далее идет Салават — 861,1, а замыкает тройку — Стерлитамак с показателем 695,4 на 100 тысяч населения. Известно, что Уфа занимает четвертое место — 650,1. В пятёрку входит также Нефтекамск 616,5.