В Башкирии шесть детей при рождении заразились ВИЧ от матерей

В Башкирии шесть детей родились с диагнозом ВИЧ. Как сообщил Комитет по профилактике ВИЧ-инфекции изданию UfaTime, заболевание им передалось от матерей. Также отмечается, что показатель заражения подобным образом в текущем году составляет 2,6%, так, от инфицированных матерей родились 225 детей и только у шести была обнаружена ВИЧ-инфекция.