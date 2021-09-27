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В Башкирии карантин введен в 279 школах

27 сентября 2021, 06:44
Фото: 1mediainvest.ru
Всего было выявлено 730 случаев заболевания COVID-19 среди учащихся образовательных учреждений.

На оперативном совещании руководитель Роспотребнадзора РБ Анна Казак сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Башкирии тяжелая, также растет количество заболевших среди детского населения.

— Всего выявлено 730 случаев заболевания. Классы, в которых зафиксировано более 5 случаев заболевания, уводятся на карантин. На данный момент карантин введен в 279 школах Башкирии, а это 768 классов, — отмечает Анна Казак.

Известно, что наибольшее количество заболеваний было выявлено в общеобразовательных учреждениях — это 530 случаев, далее 120 случаев в дошкольных, 52 — в учреждениях профессионального образования, 10 — в учреждениях с круглосуточным пребыванием и оставшиеся 6 случаев приходятся на доп. образование.

Также стало известно, что Роспортребнадзор совместно с Минобром проводят рейды по школам, детским садам и по учреждениям проф. образования. В ходе проверок выявляются нарушения, уже по которым даются рекомендации и предписания.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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