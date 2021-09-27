В Башкирии карантин введен в 279 школах

Известно, что наибольшее количество заболеваний было выявлено в общеобразовательных учреждениях — это 530 случаев, далее 120 случаев в дошкольных, 52 — в учреждениях профессионального образования, 10 — в учреждениях с круглосуточным пребыванием и оставшиеся 6 случаев приходятся на доп. образование.