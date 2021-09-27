Уфимцам страшно отпускать детей в школу из-за «местных алкашей»

Между тем в комментариях происходит противостояние различных точек зрения. Так, некоторые всецело поддерживают автора поста, в частности женщина пишет, что в Стерлитамаке «уже грабежом занимаются такие личности», а в конце своего комментария и вовсе желает им не самые приятные вещи. Между тем, есть и те, кто не понимает, что можно сделать: «У нас нет уголовного преследования за то, что человек без крыши над головой. Стоят спокойно, никого не трогают».