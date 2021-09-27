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С октября в России изменится порядок выплаты пособий для детей

27 сентября 2021, 13:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Родители смогут получать пособия на детей только на карту «Мир» или наличными.

Ежемесячные выплаты семьям, чьи доходы признаны низкими, в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с октября можно будет получать только на карту «Мир». Если открыть карту у жителя России нет возможности или желания, то выплаты будут поступать на обычный счет без привязанной карты. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, карта «Мир» требуется для получения ежемесячного пособия беременным, рано вставшим на учет, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком, ежемесячной выплаты на второго, третьего и следующих детей, ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, ежемесячного пособия для неполных семей, воспитывающих детей от восьми до 17 лет, пенсий и других выплаты от Пенсионного фонда и пособий по безработице.

Отметим, что изменение порядка выплаты детских пособий в России коснутся лишь тех, кому выплаты приходят на карты международных платежных систем. Они не затрагивают тех, кто получает выплаты на счет по вкладу, номинальный счет или почтой. При этом пособия беременным и одиноким родителям, которые воспитывают детей от 8 до 17 лет, получить по почте нельзя.

#Новости#Выплаты#Андрей Королев#Общество
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