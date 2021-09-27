Хабиров официально представил нового детского омбудсмена в Башкирии

Радий Хабиров отметил, что Панчихина - опытный человек, не нуждающийся в представлении, который будет выполнять работу ответственно.
Уход в Курултай Башкирии предыдущего уполномоченного по правам человека Миланы Скоробогатовой Хабиров оценил как получение "опытного, надежного человека" в Госсобрании.
Ольга Панчихина с 2015 года возглавляла Общественную палату Башкортостана в четвертом и пятом составе, также она является исполнительным директором Фонда социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города».