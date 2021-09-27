ФСБ предотвратила теракт в Уфе, готовившийся пятью неонацистами

Следственный комитет Башкирии в свою очередь сообщает, что по факту подготовки террористического акта были возбуждены следующие уголовные дела: по ч. 1 ст. 30 УК РФ, по ч. 1 ст. 205 УК РФ, а также по ч. 2 ст. 223.1 УК РФ и по ст. 205.3 УК РФ. Отмечается, что в зависимости от роли и степени участия подозреваются пятеро уфимцев в возрасте от 17 до 20 лет.