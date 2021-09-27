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ФСБ предотвратила теракт в Уфе, готовившийся пятью неонацистами

27 сентября 2021, 07:10
Фото: 1mediainvest.ru
СК возбудил уголовное дело по факту подготовки террористического акта.

Как сообщает центр общественных связей ФСБ РФ, в Уфе пятеро членов неонацистской группировки в возрасте от 18 до 20 лет были задержаны по подозрению в подготовке теракта в здании правоохранительной службы, у них изъята самодельная бомба.

Следственный комитет Башкирии в свою очередь сообщает, что по факту подготовки террористического акта были возбуждены следующие уголовные дела: по ч. 1 ст. 30 УК РФ, по ч. 1 ст. 205 УК РФ, а также по ч. 2 ст. 223.1 УК РФ и по ст. 205.3 УК РФ. Отмечается, что в зависимости от роли и степени участия подозреваются пятеро уфимцев в возрасте от 17 до 20 лет.

Следствие предполагает, что идейным вдохновителем группировки является 19-летний подозреваемый, который в свою очередь подговорил других участников к совершению преступления. Сообщается, что парень не только распространял в кругу сторонников идеи неонацизма, но и обучал их как обращаться с оружием, учил и тому, как изготавливать самодельные взрывчатки.

Известно, что в ходе обыска были обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты и инструкция для его изготовления, а также 9 единиц холодного оружия, изображения лидеров Третьего рейха и другая националистическая атрибутика.

На данный момент пятеро подозреваемых задержаны и заключены под стражу.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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