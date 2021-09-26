Вечер Сакари Маннинена. Первая с 2017-го победа «юлаевцев» над «Локомотивом».

Другой вопрос — «Салават» стал мало забрасывать 5 на 5. Лишь два гола за три матча и оба против расхлябанного СКА. Томи Ламса объясняет это надежной обороной соперников — такое есть, но классная команда должна справляться с вызовами регулярно. Для этого и нужны тренерские идеи.