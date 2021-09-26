Вечер Сакари Маннинена. Первая с 2017-го победа «юлаевцев» над «Локомотивом».

«Локомотив» — чрезвычайно неудобный оппонент «юлаевцев». Иногда игры с «железнодорожниками» накладывались на спад команды, иногда «бело-зеленые» уступали в деталях, но факт:
Наконец болельщики башкирской команды могут выдохнуть.
Все шло к тому, чтобы забрать два очка: крайне удачно наложились крепкое начало гостей и безобразный старт хозяев. До матча 25 сентября ярославцы проиграли шесть игр из девяти.
Руководство клуба пошло на решительные меры. Главный тренер Андрей Скабелка был уволен, а его место занял экс-наставник ЦСКА Игорь Никитин — не просто лучший свободный специалист, но и в принципе представитель элиты тренерского цеха КХЛ.
На матч команду, впрочем, вывел не Никитин, а его помощник Дмитрий Юшкевич. Решение многие болельщики «Локомотива» не одобрили — в Ярославле давно ждут и требуют должного уважения для Дмитрия Красоткина — знакового воспитанника школы и тренера чемпионской молодежки «Локо».
С одной стороны — смена тренера должна была взбодрить хоккеистов хозяев. С другой — эдакий переходный период был больше на руку более сыгранному «Салавату». Все равно хоть немного, но управление командой меняется.
Стало особенно интересно ждать матч «юлаевцев» с «Йокеритом». Устоит ли теперь эта серия поражений? Клуб из Хельсинки был сильнее в пяти последних матчах на «Уфа-Арене» и в пяти крайних противостояниях вообще.
Главный успех «железнодорожников» — плотные действия в средней зоне. Команда в красном проповедовала расстановку 1-3-1 (игрок на вершине включался в прессинг) и сжатие в 4-1 при откате. Нечто подобное вы можете помнить у «Северстали».
Почему это успех? Это затрудняет прохождение с контролем шайбы. Вся лига знает, что Уфа не любит играть через вброс шайбы по борту. Особенно когда это то, чего желает соперник — к такому легко подготовиться.
20 попыток вброса в совокупности — очень много для гостей. Далеко не сразу команда набрала достаточные скорости для разрыва линий при контратаке. Лишь ближе к концу второй двадцатиминутки «бело-зеленые» стали похожи на себя.
|СЮ
|Локомотив
|Δ
|Corsi for (CF)
|60
|60
|0
|CF, %
|50,00%
|50,00%
|0,00%
|Голы 5 на 5
|0
|2
|-2
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|26
|23
|3
|PDO, %
|91,30%
|108,70%
|-17,39%
|Броски мимо створа
|27
|24
|3
|БВ вообще
|31
|26
|5
|Доля БВ в общем числе бросков
|53,45%
|52,00%
|1,45%
|БВ за минуту в атаке
|2,65
|3,38
|-0,72
|Блокшоты за минуту в защите
|2,08
|1,03
|1,05
|БВ после ВВбр 5 на 5
|1
|1
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|3
|1
|2
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|2
|2
|0
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|2
|2
|0
|БВ первой тройки
|8
|6
|2
|БВ защитников
|10
|7
|3
|Пробросы 5 на 5
|8
|8
|0
|ВВбр после пробросов
|11
|5
|6
|Вход 5 на 5
|22
|18
|4
|Брак при входе 5 на 5
|17
|21
|-4
|Эффективные попытки входа, %
|56,41%
|46,15%
|10,26%
|Вброс 5 на 5
|3
|4
|-1
|Брак при вбросе 5 на 5
|17
|17
|0
|Эффективные попытки вброса, %
|15,00%
|19,05%
|-4,05%
|Использование входа 5 на 5, %
|66,10%
|65,00%
|1,10%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|37
|26
|11
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|91
|76
|15
|Эффективные смены в атаке, %
|40,66%
|34,21%
|6,45%
|Вход 5 на 5 с БВ
|13
|8
|5
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|33,33%
|20,51%
|12,82%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|2
|2
|0
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|10,00%
|9,52%
|0,48%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|19
|12
|7
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|14,84%
|11,76%
|3,08%
Подопечные Дмитрия Юшкевича отрыли счет после розыгрыша стандарта. Исследования по НХЛ доказывают, что эта мера редко помогает забросить. Возможно, «Локомотив» рассчитывал проверить, действительно ли Юха Метсола уже не топ-вратарь.
Строго говоря, пока финн не дает поводов прямо-таки записать его в разочарования сезона. Тем не менее шайба — «его». Никто из игроков не закрывал киперу обзор.
Не умаляя заслуг тройки Павла Красковского (кроме гола они прилично подгрузили «позиционкой» на 51-й минуте) — вторая шайба нелепая. Болельщики на «Арене 2000» должны сказать спасибо еще и самим уфимцам, не сумевшим спровадить Красковского чуть ли не из вратарской.
«Локомотив» не играл блестяще, но примерно до 38-й минуты надежно отбрасывался. «Салават», даже проходя трэппинг, слишком углублялся в атаку и не мог своевременно вернуться для обороны. Хозяева как раз успели сыграть 5 на 4 и в равенстве тоже атаковали, правда, без явной остроты. Счет позволял.
На 38-й минуте удалось поставить галочку напротив пункта «длинная „позиционка“ во втором периоде» — этот элемент постепенно становится «юлаевской» фишкой, редкий матч проходит без круговорота смен на чужой трети льда.
Вскоре — интересная попытка Александра Кадейкина снабдить пасом на пятак Николая Кулемина. Номер 78 здорово действовал корпусом за воротами.
Вскоре потерял концентрацию Рид Буше — один из главных героев чемпионского «Авангарда». Канадец из первой тройки получил откровенно дурацкое удаление в атаке, выбив клюшку у Родиона Амирова. Он буквально рубанул по ней снизу вверх, хотя номер 27 даже не шел в отбор.
Расплата последовала ровно через 25 секунд.
В заключительной трети основного времени команда Томи Ламсы постепенно подбирала к руками инициативу. Первое время ярославцы еще прессинговали, но далее все меньше создавали угрозы и закрывались (исключение — выход Максима Шалунова 1 в 0 в меньшинстве на 58-й минуте).
Ближе к середине отрезка уфимцы стали активнее разгоняться из защиты. Это особенно опасно в случае первого звена. Например, на 49-й минуте Хартикайнен пробовал излюбленный прием с переводом в центр на скорости с правого фланга (его там практически не остановить).
51-я минута — для Шакира Мухамадуллина это время второго за матч попадания в штангу. Из-за болезни Филипа Ларсена 19-летний защитник выходит в первой паре, но отсутствие датчанина вообще не ощущается.
Наконец — время героя дня. Сакари Маннинен забронировал себе место в хайлайтах поездки. На финальный штурм вышли шесть нападающих. Сергей Шмелев снабдил партнера удобной передачей.
В овертайме Теему Хартикайнен сохранил шайбу на грани выхода из зоны, а затем помог соотечественнику передачей назад не глядя. Номер 65 редко созидает сам. Зато качественно действует на завершении атак.
Звено Александра Кадейкина на мажорной ноте начало «регулярку». Но теперь они не могут отличиться четыре кряду встречи. При этом играют объективно полезно:
Скорее всего, в рамках домашней серии их наконец прорвет. Большой беды тут нет, главное, чтобы игроки сохранили боевой настрой.
Другой вопрос — «Салават» стал мало забрасывать 5 на 5. Лишь два гола за три матча и оба против расхлябанного СКА. Томи Ламса объясняет это надежной обороной соперников — такое есть, но классная команда должна справляться с вызовами регулярно. Для этого и нужны тренерские идеи.
В матче было зафиксировано удивительное количество пробросов — по 8 с каждой стороны. 5 «юлаевских» случились в первые 10 минут встречи.
Сакари Маннинен сыграл седьмой матч с 3 очками в «регулярках». Личный рекорд — 5.
Павел Коледов провел седьмую игру с 4 хитами за встречу на уровне «гладких» сезонов. Личный рекорд — 6.