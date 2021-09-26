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Вечер Сакари Маннинена. Первая с 2017-го победа «юлаевцев» над «Локомотивом».

26 сентября 2021, 06:15
Фото: «Салават Юлаев»
Долгожданный успех в Ярославле, плотность хозяев в средней зоне и минимум шайб 5 на 5. Уфимский клуб закончил выезд камбэком.

Ярославское проклятие снято

«Локомотив» — чрезвычайно неудобный оппонент «юлаевцев». Иногда игры с «железнодорожниками» накладывались на спад команды, иногда «бело-зеленые» уступали в деталях, но факт:

  • уфимцы проиграли пять последних игр в Ярославле (последняя победа на выезде 7 декабря 2015),
  • шесть последних очных противостояний так же остались за «Локомотивом» (последний успех 10 декабря 2017).

Наконец болельщики башкирской команды могут выдохнуть.

Фото: «Салават Юлаев»

Все шло к тому, чтобы забрать два очка: крайне удачно наложились крепкое начало гостей и безобразный старт хозяев. До матча 25 сентября ярославцы проиграли шесть игр из девяти.

Руководство клуба пошло на решительные меры. Главный тренер Андрей Скабелка был уволен, а его место занял экс-наставник ЦСКА Игорь Никитин — не просто лучший свободный специалист, но и в принципе представитель элиты тренерского цеха КХЛ.

На матч команду, впрочем, вывел не Никитин, а его помощник Дмитрий Юшкевич. Решение многие болельщики «Локомотива» не одобрили — в Ярославле давно ждут и требуют должного уважения для Дмитрия Красоткина — знакового воспитанника школы и тренера чемпионской молодежки «Локо».

С одной стороны — смена тренера должна была взбодрить хоккеистов хозяев. С другой — эдакий переходный период был больше на руку более сыгранному «Салавату». Все равно хоть немного, но управление командой меняется.

Стало особенно интересно ждать матч «юлаевцев» с «Йокеритом». Устоит ли теперь эта серия поражений? Клуб из Хельсинки был сильнее в пяти последних матчах на «Уфа-Арене» и в пяти крайних противостояниях вообще.

Фото: «Салават Юлаев»

«Салават» долго раскачивался. «Локомотив» грамотно выстроился в нейтральной зоне

Главный успех «железнодорожников» — плотные действия в средней зоне. Команда в красном проповедовала расстановку 1-3-1 (игрок на вершине включался в прессинг) и сжатие в 4-1 при откате. Нечто подобное вы можете помнить у «Северстали».

Почему это успех? Это затрудняет прохождение с контролем шайбы. Вся лига знает, что Уфа не любит играть через вброс шайбы по борту. Особенно когда это то, чего желает соперник — к такому легко подготовиться.

20 попыток вброса в совокупности — очень много для гостей. Далеко не сразу команда набрала достаточные скорости для разрыва линий при контратаке. Лишь ближе к концу второй двадцатиминутки «бело-зеленые» стали похожи на себя.

СЮ Локомотив Δ
Corsi for (CF) 60 60 0
CF, % 50,00% 50,00% 0,00%
Голы 5 на 5 0 2 -2
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 26 23 3
PDO, % 91,30% 108,70% -17,39%
Броски мимо створа 27 24 3
БВ вообще 31 26 5
Доля БВ в общем числе бросков 53,45% 52,00% 1,45%
БВ за минуту в атаке 2,65 3,38 -0,72
Блокшоты за минуту в защите 2,08 1,03 1,05
БВ после ВВбр 5 на 5 1 1 0
БВ со входа в зону 5 на 5 3 1 2
Перехваты в зоне атаки 5 на 5 2 2 0
Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5 2 2 0
БВ первой тройки 8 6 2
БВ защитников 10 7 3
Пробросы 5 на 5 8 8 0
ВВбр после пробросов 11 5 6
Вход 5 на 5 22 18 4
Брак при входе 5 на 5 17 21 -4
Эффективные попытки входа, % 56,41% 46,15% 10,26%
Вброс 5 на 5 3 4 -1
Брак при вбросе 5 на 5 17 17 0
Эффективные попытки вброса, % 15,00% 19,05% -4,05%
Использование входа 5 на 5, % 66,10% 65,00% 1,10%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 37 26 11
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 91 76 15
Эффективные смены в атаке, % 40,66% 34,21% 6,45%
Вход 5 на 5 с БВ 13 8 5
Вход 5 на 5 с БВ, % 33,33% 20,51% 12,82%
Вброс 5 на 5 с БВ 2 2 0
Вброс 5 на 5 с БВ, % 10,00% 9,52% 0,48%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 19 12 7
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 14,84% 11,76% 3,08%

Подопечные Дмитрия Юшкевича отрыли счет после розыгрыша стандарта. Исследования по НХЛ доказывают, что эта мера редко помогает забросить. Возможно, «Локомотив» рассчитывал проверить, действительно ли Юха Метсола уже не топ-вратарь.

Строго говоря, пока финн не дает поводов прямо-таки записать его в разочарования сезона. Тем не менее шайба — «его». Никто из игроков не закрывал киперу обзор.

Не умаляя заслуг тройки Павла Красковского (кроме гола они прилично подгрузили «позиционкой» на 51-й минуте) — вторая шайба нелепая. Болельщики на «Арене 2000» должны сказать спасибо еще и самим уфимцам, не сумевшим спровадить Красковского чуть ли не из вратарской.

Маннинен — Мистер Финиш

«Локомотив» не играл блестяще, но примерно до 38-й минуты надежно отбрасывался. «Салават», даже проходя трэппинг, слишком углублялся в атаку и не мог своевременно вернуться для обороны. Хозяева как раз успели сыграть 5 на 4 и в равенстве тоже атаковали, правда, без явной остроты. Счет позволял.

На 38-й минуте удалось поставить галочку напротив пункта «длинная „позиционка“ во втором периоде» — этот элемент постепенно становится «юлаевской» фишкой, редкий матч проходит без круговорота смен на чужой трети льда.

Вскоре — интересная попытка Александра Кадейкина снабдить пасом на пятак Николая Кулемина. Номер 78 здорово действовал корпусом за воротами.

Вскоре потерял концентрацию Рид Буше — один из главных героев чемпионского «Авангарда». Канадец из первой тройки получил откровенно дурацкое удаление в атаке, выбив клюшку у Родиона Амирова. Он буквально рубанул по ней снизу вверх, хотя номер 27 даже не шел в отбор.

Расплата последовала ровно через 25 секунд.

В заключительной трети основного времени команда Томи Ламсы постепенно подбирала к руками инициативу. Первое время ярославцы еще прессинговали, но далее все меньше создавали угрозы и закрывались (исключение — выход Максима Шалунова 1 в 0 в меньшинстве на 58-й минуте).

Ближе к середине отрезка уфимцы стали активнее разгоняться из защиты. Это особенно опасно в случае первого звена. Например, на 49-й минуте Хартикайнен пробовал излюбленный прием с переводом в центр на скорости с правого фланга (его там практически не остановить).

51-я минута — для Шакира Мухамадуллина это время второго за матч попадания в штангу. Из-за болезни Филипа Ларсена 19-летний защитник выходит в первой паре, но отсутствие датчанина вообще не ощущается.

Наконец — время героя дня. Сакари Маннинен забронировал себе место в хайлайтах поездки. На финальный штурм вышли шесть нападающих. Сергей Шмелев снабдил партнера удобной передачей.

В овертайме Теему Хартикайнен сохранил шайбу на грани выхода из зоны, а затем помог соотечественнику передачей назад не глядя. Номер 65 редко созидает сам. Зато качественно действует на завершении атак.

Два «но»: вторая тройка играет качественно, не забивая четыре матча, а у команды проблемы с голами 5 на 5

Звено Александра Кадейкина на мажорной ноте начало «регулярку». Но теперь они не могут отличиться четыре кряду встречи. При этом играют объективно полезно:

  • их позиционный розыгрыш на 10-й минуте — самое светлое пятно начала матча,
  • в самый тяжелый этап игры им удавалось качественнее прочих удерживать инициативу впереди,
  • Шмелев сделал пас на 2:2,
  • в овертайме Кадейкин вышел на единственное вбрасывание, выиграли и сразу сменился, позволив остальным завладеть инициативой.

Скорее всего, в рамках домашней серии их наконец прорвет. Большой беды тут нет, главное, чтобы игроки сохранили боевой настрой.

Фото: «Салават Юлаев»

Другой вопрос — «Салават» стал мало забрасывать 5 на 5. Лишь два гола за три матча и оба против расхлябанного СКА. Томи Ламса объясняет это надежной обороной соперников — такое есть, но классная команда должна справляться с вызовами регулярно. Для этого и нужны тренерские идеи.

Короткой строкой

В матче было зафиксировано удивительное количество пробросов — по 8 с каждой стороны. 5 «юлаевских» случились в первые 10 минут встречи.

Сакари Маннинен сыграл седьмой матч с 3 очками в «регулярках». Личный рекорд — 5.

Павел Коледов провел седьмую игру с 4 хитами за встречу на уровне «гладких» сезонов. Личный рекорд — 6.

Следующий матч: 29 сентября, 19:00. «Салават Юлаев» — «Автомобилист». БСТ, KHL Prime

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