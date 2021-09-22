Сизифов труд. Обескураживающее поражение «Салавата Юлаева» в Череповце

На послематчевой пресс-конференции наставник «Северстали» Андрей Разин не выглядел особенно счастливым или довольным.
— Чувствуете ли гордость из-за того, что именно вы прервали победную серию «Салавата»?
— Я чувствую усталость. Это всего лишь два очка.
Главный тренер хозяев сдержан в оценке победы. «Северстали» еще долго сражаться за место в топ-8 Запада и сейчас не до праздника и не до проявления ярких эмоций. Даже несмотря на то, каким захватывающим и нервным вышел вечер 21 сентября.
Совершенная другая оценка — по ту сторону заградительного стекла.
Матч до боли напоминал весенний провал «Салавата Юлаева» в плей-офф. Уфа могла атаковать против Казани долго, но большинство попыток были совершенно несодержательны, и усилия растворялись вместе с временем на табло. Интересно, вспомнил ли кто-то из «юлаевцев» ту невыразительную серию с «Ак Барсом».
Совсем недавно наставник уфимцев Томи Ламса с улыбкой принимал поздравления с днем рождения на пресс-конференциях и пробовал отвечать на вопросы по-русски. Вечер в Череповце стал для тренера разочарованием. Снова мрачное выражение лица и снова расплывчатые ответы.
Проигрывать можно по-разному. Бывают веселые матчи, в которых команды устраивают перестрелку и кому-то просто не хватает патрона. Тогда болельщики могут даже быть не слишком расстроены, и игроки тоже воспринимают все спокойно.
Бывает как в плей-офф или как вчера — когда все твои усилия оказываются пугающе ничтожны и становится непонятно, на что ты действительно способен. Счет 1:2, но поражение воспринимается как очень темное и тяжелое — уфимцы были биты совершенно по делу.
Скепсис по поводу побед был и раньше: матчи со «Спартаком» и минским «Динамо» решали единичные эпизоды, едва ли можно всерьез гордиться победами над «Нефтехимиком» и «Куньлунем», у «Барыса» не было толковой «предсезонки».
За последние две игры всего два гола, оба от финнов и одна шайба — в большинстве. В четвертом подряд за матч Теему Хартикайнен наконец дал своей команде шанс. Через 83 секунды после этого все усилия перечеркнуты голом хозяев и оператор трансляции издевательски поместил в кадр еле дышащего финна.
Что пошло не так? В чем «юлаевцы» оказались хуже?
Вопрос задан некорректно. «Салават» не был категорически плох — в отдельном матче лучше оказался соперник. Череповец действительно подготовился, а Уфа словно пыталась выиграть по инерции, не придумав новых фишек.
Что делала «Северсталь»?
Большую часть встречи «желто-черные» располагались либо по схеме 2-2-1, либо 2-1-1 со сжатием в 4-1 при откате. Это позволяло им как проводить настойчивый, но не опрометчивый прессинг, так и уплотнять игру ближе к своей зоне.
Результат по матчу в целом — при значительном превосходстве по числу атак, «СЮ» резко просел по качеству прохождения нейтральной зоны. Результат по конкретным действиям — решающий гол.
|СЮ
|Северсталь
|Δ
|Corsi for (CF)
|58
|39
|19
|CF, %
|59,79%
|40,21%
|19,59%
|Голы 5 на 5
|0
|2
|-2
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|27
|12
|15
|PDO, %
|83,33%
|116,67%
|-33,33%
|Броски мимо створа
|23
|25
|-2
|БВ вообще
|34
|19
|15
|Доля БВ в общем числе бросков
|59,65%
|43,18%
|16,47%
|БВ за минуту в атаке
|2,87
|2,56
|0,31
|Блокшоты за минуту в защите
|0,67
|1,69
|-1,01
|БВ после ВВбр 5 на 5
|2
|0
|2
|БВ со входа в зону 5 на 5
|1
|2
|-1
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|1
|2
|-1
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|0
|1
|-1
|БВ первой тройки
|13
|2
|11
|БВ защитников
|8
|6
|2
|Пробросы 5 на 5
|0
|2
|-2
|ВВбр после пробросов
|0
|2
|-2
|Вход 5 на 5
|17
|18
|-1
|Брак при входе 5 на 5
|20
|10
|10
|Эффективные попытки входа, %
|45,95%
|64,29%
|-18,34%
|Вброс 5 на 5
|6
|4
|2
|Брак при вбросе 5 на 5
|8
|7
|1
|Эффективные попытки вброса, %
|42,86%
|36,36%
|6,49%
|Использование входа 5 на 5, %
|72,55%
|71,79%
|0,75%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|30
|26
|4
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|67
|50
|17
|Эффективные смены в атаке, %
|44,78%
|52,00%
|-7,22%
|Вход 5 на 5 с БВ
|11
|9
|2
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|29,73%
|32,14%
|-2,41%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|1
|0
|1
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|7,14%
|0,00%
|7,14%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|15
|9
|6
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|15,46%
|11,84%
|3,62%
Перед ним команда Андрея Разина провела в форчеке около минуты, дважды чуть не отобрав шайбу. На третий раз отобрали и за 107 секунд до сирены Владислав Кодола растолкал всех в гонке за звание героя дня, по-хозяйски проехав по «юлаевской» зоне.
«Северсталь» не может позволить себе даже пять минут игрового времени Хартикайнена, поэтому команда вынуждена опираться на простые, но быстрые и строгие решения на каждом участке поля.
«Сталевары» куда активнее многих в КХЛ выбивают шайбу с клюшек соперника и быстро совершают подбор. Это важно не только для защиты, так гасились и контратаки. Это технически элементарное решение требует дисциплины и слаженности партнеров.
В первом и втором периодах хозяева достаточно активно пользовались гибридным пробросом и позволяли себе весьма лихие диагональные передачи, чтобы экономить время при прохождении средней. Сразу видно, что они изучали «Салават», который стал обороняться выше и активнее.
Если Ламса делал ставку на физику и начало чемпионата, то в этих сменах вклад быстро обесценился. Но силы тратятся не только в защите, но и в атаке. И речь, конечно, про обескураживающе надежную игру хозяев в меньшинстве.
Да, на дворе сентябрь и лидеры статистики сменятся не раз. Все же впечатляет, что именно команда Андрея Разина не только почти не удаляется, но и до минувшего вечера вообще ни разу не пропускала в меньшинстве. Даже вбрасывания в защите относительно лучше остальных.
В рамках матча сработала лишь третья за неполных 11 минут попытка. Причем второе и третье удаления были за выброс шайбы — фол весьма редкий и крайне нелюбимый тренерами. Хозяева страшно рисковали, но сработали почти идеально.
Сдюжили не только в меньшинстве. После последнего вбрасывания во время удаления Егора Морозова «Салават» играл в чужой зоне приблизительно 3 минуты и 50 секунд, нанеся за это время лишь три броска в створ.
Невообразимый контроль инициативы. Даже полминуты подряд в чужой зоне — ощутимо. Здесь же — почти в восемь раз дольше. За этот отрезок топ-6 «юлаевцев», наверное, пролили не один литр пота, но все оказалось напрасно.
Наконец, у победы «желто-черных» еще есть имя. Это имя — Константин Шостак. В марте голкиперу исполнился 21 год. Его рост всего 179 см — в иных клубах посмеялись бы над таким вратарем. В лиге он провел лишь девятый матч и только седьмой полный.
И это была его первая победа. Перед матчем он разговаривал с тренером и Шостак пообещал Разину, что выиграет. Пацан сказал — пацан сделал. Уроженец Минска запомнится первой тройке Уфы — в третьем периоде они сыграли в два раза больше, чем в первых двух.
С турнирной точки зрения «бело-зеленые» почти не пострадали. Первое место на Востоке сохранено (пусть уже и по дополнительным показателям). Да, между лидерством и пятой строчкой всего четыре очка, но это нормально для сентября. Из восьмерки команда Томи Ламсы не выпадает.
Но сомнений стало больше. «Салават Юлаев» не вышел из зоны комфорта, он был грубо из нее выдернут. Как только на той стороне поля оказался действительно готовый соперник, разрушилась организация атак. Где теперь те, кто ругал критиков Николая Кулемина? Вторая тройка молчит больше 130 минут.
После игры защитник Андрей Зубарев справедливо заметил, что у команды были силы на второй и третий период. Факт. И так же номер 28 признал неважное начало встречи. Игроки уже не могут так же летать над площадкой, как пару матчей до этого.
Впервые за сезон мы испытали знакомое чувство — понятно, что ничего непонятно. Пройдет еще много матчей, прежде чем станет ясно, не был ли стартовый успех лишь плодом ставки ва-банк на старт сезона.