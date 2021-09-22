Сизифов труд. Обескураживающее поражение «Салавата Юлаева» в Череповце

Да, на дворе сентябрь и лидеры статистики сменятся не раз. Все же впечатляет, что именно команда Андрея Разина не только почти не удаляется, но и до минувшего вечера вообще ни разу не пропускала в меньшинстве. Даже вбрасывания в защите относительно лучше остальных.