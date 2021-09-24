Возвращение джедая. Спокойная победа «юлаевцев» в Санкт-Петербурге

После поражения в Череповце команда провела собрание. Перед встречей со СКА надо было разобраться с боевым духом. Работа над ментальной составляющей естественна в спорте — для победы нужен порядок в голове.
Порядок воплотился на поле. «Салават» уже не может так же быстро двигаться, как на старте сезона, но может быть достаточным. По крайней мере, против такого СКА. Если вкратце: сильные стороны «бело-зеленых» удачно наложились на слабость хозяев.
Пример. Как и в игре с минским «Динамо», «юлаевцы» высоко встречали на своей синей линии и активно потом шли в отбор. У Питера не было скорости и поддержки на острие атаки: против четверых гостей мог пойти один игрок СКА.
Прохождение затруднялось. Атак мало — аж на 24 попытки меньше 5 на 5. Мало было даже вбрасываний в зоне башкирского клуба.
|СЮ
|СКА
|Δ
|Corsi for (CF)
|69
|44
|25
|CF, %
|61,06%
|38,94%
|22,12%
|Голы 5 на 5
|0
|2
|-2
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|30
|16
|14
|PDO, %
|87,50%
|112,50%
|-25,00%
|Броски мимо створа
|26
|18
|8
|БВ вообще
|36
|19
|17
|Доля БВ в общем числе бросков
|58,06%
|51,35%
|6,71%
|БВ за минуту в атаке
|3,66
|2,13
|1,53
|Блокшоты за минуту в защите
|1,24
|1,42
|-0,19
|БВ после ВВбр 5 на 5
|1
|0
|1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|2
|2
|0
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|1
|0
|1
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|0
|0
|0
|БВ первой тройки
|6
|3
|3
|БВ защитников
|10
|6
|4
|Пробросы 5 на 5
|4
|9
|-5
|ВВбр после пробросов
|6
|7
|-1
|Вход 5 на 5
|25
|17
|8
|Брак при входе 5 на 5
|19
|20
|-1
|Эффективные попытки входа, %
|56,82%
|45,95%
|10,87%
|Вброс 5 на 5
|5
|5
|0
|Брак при вбросе 5 на 5
|3
|6
|-3
|Эффективные попытки вброса, %
|62,50%
|45,45%
|17,05%
|Использование входа 5 на 5, %
|84,62%
|77,08%
|7,53%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|40
|26
|14
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|85
|61
|24
|Эффективные смены в атаке, %
|47,06%
|42,62%
|4,44%
|Вход 5 на 5 с БВ
|13
|8
|5
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|29,55%
|21,62%
|7,92%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|2
|2
|0
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|25,00%
|18,18%
|6,82%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|16
|11
|5
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|12,80%
|12,64%
|0,16%
Еще одна параллель матча с Минском — действия в меньшинстве (которого могло быть и меньше — удаление Михаила Науменкова спорное). Во время одной из попыток подшефные Томи Ламсы совершили шесть выбросов из своей зоны.
В свою очередь не подвела игра в большинстве. Не было никаких изысков: оба раза Виктор Тихонов закрыл обзор Ларсу Юханссону. С интервалом в 117 секунд записали свои имена в протокол Сакари Маннинен и Шакир Мухамадуллин. «Сухая» серия шведского кипера окончилась на отметке 198 минут 11 секунд.
В остальное время угроз было не так много. Но и необходимости не было. Стоит, впрочем, выделить очередную в сезоне затяжную «позиционку» во втором периоде: на 30-й минуте встречи Юханссону пришлось парировать пять выстрелов.
В том числе и этим объясняется такой перевес «юлаевцев» по числу бросков. Ментальная подкачка дала активность, помогло большинство и разное качество прохождения средней зоны. Если в первой двадцатиминутке СКА еще мог быстро возвращаться, то дальше Уфа часто справлялась за 1-2 паса.
Однажды это воплотилось в гол. Очевидно, речь о самом эффектном взятии ворот в матче: Родион Амиров, вернувшийся после перелома ключицы, снабдил отличным пасом Петра Хохрякова. Номер 27 еще не играет в большинстве, но настойчиво стучится в затихшую вторую спецбригаду.
С прежними плюсами «Салават» возвратил и прежние минусы. Понятно, что истории бывают разные, но факт — финская тройка была на льду во время трех из пяти пропущенных командой шайб. Гол Антона Бурдасова вершил эпизод, в котором легионеров заставили обороняться — в этом они зачастую не блещут.
Но едва ли это причина хвалить команду с берегов Невы. СКА играл в совсем непонятный хоккей. Пусть питерский клуб с годами все быстрее теряет звездный блеск, их ростер все еще способен качественно воплощать интересные тренерские задумки.
Кроме наложений выделить практически нечего. Четвертая линия имени Фредрика Хенденмарка была призвана портить жизнь уфимским финнам, трио Йоонаса Кемппайнена выходило против звена Александра Кадейкина. Не помогло: Кепу даже фолил на номере 78.
Наставник питерцев Валерий Брагин говорил о том, что его игроки вышли «с большим уважением против соперника». Ответ ради ответа. В современной КХЛ даже «Амур» не шугается против топ-команд. Состав СКА молод, но там хватает авторитетов, которые прекратили бы панику.
Если у команды нет скорости и задумок для того, чтобы разрывать плотные, но простые построения в нейтральной зоне — спрашивать надо со штаба. Не исключено, что имитация Романом Ротенбергом тренера буквально мешает работе профильных специалистов.
Но это проблемы хозяев «Ледового». «Салават Юлаев» сумел снова вдохновить болельщиков и в целом вернулся на прежние рельсы. Железная дорога ведет «бело-зеленых» в Ярославль в гости к неудобному, но ищущему себя «Локомотиву».
Последние 5 игр в Ярославле остались за хозяевами, так же «Локомотив» выиграл шесть недавних очных противостояний. Возможно, сейчас «юлаевцы» готовы к реваншу как никогда.