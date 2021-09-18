Новые доспехи «Салавата Юлаева». Уфа одолела минское «Динамо» за счет обороны

108 минут и 46 секунд прошло с момента предыдущей шайбы финского трио «Салавата Юлаева». Очень своевременно. Встреча с минским «Динамо» была даже сложнее матча со «Спартаком» — белорусский клуб предстал вполне цельным и хладнокровным.
Тот случай, когда равенство качественно подтверждает и расширенная статистика игры 5 на 5. Почти одинаково по бросковым попыткам, качеству входа с контролем, броскам за минуту. Значимо отличаются лишь вклад первых троек и число промахов. Даже по попаданиям в штангу только 3-2.
|СЮ
|Динамо Минск
|Δ
|Corsi for (CF)
|53
|48
|5
|CF, %
|52,48%
|47,52%
|4,95%
|Голы 5 на 5
|1
|0
|1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|21
|20
|1
|PDO, %
|104,76%
|95,24%
|9,52%
|Броски мимо створа
|23
|25
|-2
|БВ вообще
|26
|21
|5
|Доля БВ в общем числе бросков
|53,06%
|45,65%
|7,41%
|БВ за минуту в атаке
|2,59
|2,30
|0,30
|Блокшоты за минуту в защите
|1,42
|1,00
|0,42
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|1
|-1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|2
|1
|1
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|1
|3
|-2
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|0
|0
|0
|БВ первой тройки
|9
|3
|6
|БВ защитников
|8
|10
|-2
|Пробросы 5 на 5
|3
|1
|2
|ВВбр после пробросов
|3
|1
|2
|Вход 5 на 5
|22
|18
|4
|Брак при входе 5 на 5
|16
|13
|3
|Эффективные попытки входа, %
|57,89%
|58,06%
|-0,17%
|Вброс 5 на 5
|2
|4
|-2
|Брак при вбросе 5 на 5
|10
|5
|5
|Эффективные попытки вброса, %
|16,67%
|44,44%
|-27,78%
|Использование входа 5 на 5, %
|76,00%
|77,50%
|-1,50%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|34
|27
|7
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|73
|56
|17
|Эффективные смены в атаке, %
|46,58%
|48,21%
|-1,64%
|Вход 5 на 5 с БВ
|9
|7
|2
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|23,68%
|22,58%
|1,10%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|2
|-2
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0,00%
|22,22%
|-22,22%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|10
|11
|-1
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|9,35%
|13,25%
|-3,91%
Явно гости отставали лишь в конце первого периода и отрезками в третьем. Но это естественно для команды, у которой такой разнородный состав: крепкие легионеры и претенденты в сборную Беларуси. Уровень очень разный.
В моменты спада Минск уступал в скорости и позиционно ошибался в своей зоне — им приходилось прижиматься к своим воротам. Куда интереснее другое наблюдение — о вкладе в победу обороны «юлаевцев».
Болельщики найдут, за что похвалить «зубров». Но не за доведение шайбы до ворот. Выше вы уже видели, что они потревожили Юху Метсолу всего 21 раз и много промахивались. Качества тоже было немного, ведь многие атаки состоялись из неудобных позиций.
После матча защитник хозяев (и земляк гостей) Евгений Лисовец подтвердил: теперь «черно-зеленые» встречают соперника выше, у своей синей линии играют жестче и плотнее и не дают приблизиться к своим воротам.
Вообще говоря, это большое достижение. Потому что действительно качественно в защите «Салават Юлаев» не играл лет семь. Посмотрим, насколько надолго. Кажется, приживается новинка не без труда и следуют ошибки и нервозность.
Речь про три удаления в первом-втором периодах: Динар Хафизуллин без острой необходимости свалил соперника, Сергей Шмелев нелепо прервал клюшкой порыв оппонента из минской зоны, Шакир Мухамадуллин так же в атаке случайно сделал подножку. Все это приблизительно за шесть минут — фолы почти без пауз.
Большинство гости не использовали, однако действовали содержательно: Тэйлор Бек делал хитрые пасы назад, Тайлер Граовац финтил, а однажды «зубры» порядочно запечатали башкирскую команду.
Надо признать, что победили уфимцы не без доли удачи — подопечные Крэйга Вудкрофта сами лишили себя шансов на последний штурм, очень глупо и досадно нарушив численный состав на 58-й минуте.
В третьем периоде 35-летний защитник неудачно столкнулся с соперником примерно в центре зоны обороны. Это была вторая и последняя смена Евгения Бирюкова в матче. Если опытный хоккеист выбыл, то лазарет «СЮ» теперь выглядит так:
Слабое утешение болельщикам — по крайней мере, здесь только Ларсен из первых двух пятерок. Пименов и так сражался за место четвертого центра с Владиславом Картаевым. Отсутствие Степана Санникова тоже не назвать критичным. Есть, кому забрасывать и без Амирова.
Тем не менее, список все равно тревожно длинный, учитывая, что не сыграны даже три недели чемпионата. Главный тренер Томи Ламса говорит, что все травмы игровые. Вообще говоря, почти все травмы такие. Другой вопрос — какова их природа. И здесь есть неоднозначный фактор.
Наставник «юлаевцев» фактически признал, что команда хотела начать сезон в отличной форме и на высоких скоростях. Во всех сыгранных матчах игроки буквально летают над площадкой, им легко совершить маневр и накрыть соперника.
Даже летом не было похоже, что уфимцы двигаются неровно, им тяжело набирать скорость или «взрываться с места». Тогда это удивляло, потому что в межсезонье принято шутить про «летний хоккей», когда растерявшие кондиции игроки промахиваются по шайбе.
Сейчас мы убедились, что это было не случайно. Команда впахивала, чтобы сейчас чувствовать себя хорошо и доминировать в движении. Это необходимое и достаточное условие для успеха — если ты мастеровит, но плохо двигаешься, то уповай только на случайность. Так Кубок не взять.
Но вечно так не бывает, и тренеры это тоже понимают прекрасно. По-видимому, действительно была сделана ставка на то, чтобы набрать побольше очков в первые два месяца, когда «СЮ» проведет 25 игр из 56 в «гладком» чемпионате. Если лидировать, то ноябрьский спад не страшен.
Один игрок КХЛ (теперь уже бывший) однажды рассказал мне любопытное: под нагрузками организм спортсмена становится очень чувствителен, можно простудиться от малейшего сквозняка. Не называя аксиомой — посмотрите, ведь Ларсен как раз заболел.
Вечно носиться нельзя. «Салават» в целом не «проседает» ближе к концовкам матчей. Однако каждый игрок индивидуален. Где-то не хватило сил на лишний шаг, чтобы уйти от столкновения, где-то неудачно рванул.
Мы лишь пытаемся понять, откуда столько травм. Физические циклы могут распределяться по-разному. Просто невозможно быть в отличной форме долго. Этот тезис был и в прошлом тексте. Повторим и то, что получится неловко, если «юлаевцы» элементарно выдохнутся в самый неподходящий момент.
Существует вероятность переименования «Уфа-Арены». На данный момент решение не принято окончательно, так что в ближайшее время ребрендинг не состоится. Кандидаты на нейминг — «Фонбет» и «Уралсиб». Клуб испытывает значительные затруднения с бюджетом, и решение мотивировано именно этим.
Нападающий Виктор Тихонов провел 450-й матч в регулярных чемпионатах России (КХЛ и Суперлига).
Защитник Михаил Науменков в третий раз на уровне «гладких» этапов заблокировал 5 бросков соперника, личный рекорд — 7.
Его коллега по паре Павел Коледов — в пятый раз 5 хитов за матч регулярки, личный рекорд — 6.
Юха Метсола «засушил» 29-й матч регулярного сезона, из них за Уфа — 14. 12 «шатаутов» при счете 1:0 (включая дополнительное время).
Нападающий Маркус Гранлунд оформил четвертый победный в гол в «регулярках», второй при счете 1:0.
Защитник Шакир Мухамадуллин за матч дважды выкатывал с броском на «пятак» «зубров» — на 16-й и 39-й минутах. 19-летний рослый защитник (193 см) стремится к правильной универсальности.