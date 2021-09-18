Новые доспехи «Салавата Юлаева». Уфа одолела минское «Динамо» за счет обороны

Сейчас мы убедились, что это было не случайно. Команда впахивала, чтобы сейчас чувствовать себя хорошо и доминировать в движении. Это необходимое и достаточное условие для успеха — если ты мастеровит, но плохо двигаешься, то уповай только на случайность. Так Кубок не взять.