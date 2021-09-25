В некоторых районах Башкирии в последнюю неделю сентября выпадет снег

А в понедельник, 27 сентября, ночью температура воздуха будет составлять всего +1…+6 градусов, также ожидаются и заморозки от 0 до -3 градусов. Днем столбик термометра поднимется всего до +6…+11 градусов. Отмечается, что в регионе пройдут дожди, а вот в некоторых районах синоптики сообщают, что выпадет и снег.