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В некоторых районах Башкирии в последнюю неделю сентября выпадет снег

25 сентября 2021, 05:55
Фото: 1mediainvest.ru
Синоптики предрекают выпадение снега 27 сентября.

Сегодня, 25 Сентября, местами пройдет кратковременный дождь, ветер умеренный. Днем температура воздуха составит +13…+18 градусов.

В воскресенье, 26 сентября, начнется похолодание. Ночью термометр будет показывать +5…+10 градусов, а днем +11…+16 градусов.

А в понедельник, 27 сентября, ночью температура воздуха будет составлять всего +1…+6 градусов, также ожидаются и заморозки от 0 до -3 градусов. Днем столбик термометра поднимется всего до +6…+11 градусов. Отмечается, что в регионе пройдут дожди, а вот в некоторых районах синоптики сообщают, что выпадет и снег.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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