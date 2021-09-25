В Башкирии число жертв страшного ДТП, где загорелась «Газель», увеличилось до пяти

Стало известно, что пятый участник страшного ДТП в Мелеузовском районе, где заживо сгорели 4 человека, скончался в больнице. Об этом сообщила жена погибшего. Известно, что во время столкновения мужчина находился за рулем Renault Master, в результате ДТП, его зажало в автомобиле. Мужчину удалось вытащить и доставить в больницу, где он и скончался, не приходя в сознание.