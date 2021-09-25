mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии число жертв страшного ДТП, где загорелась «Газель», увеличилось до пяти

25 сентября 2021, 05:41
Фото: МЧС по РБ
Погиб водитель Renault Master.

Стало известно, что пятый участник страшного ДТП в Мелеузовском районе, где заживо сгорели 4 человека, скончался в больнице. Об этом сообщила жена погибшего. Известно, что во время столкновения мужчина находился за рулем Renault Master, в результате ДТП, его зажало в автомобиле. Мужчину удалось вытащить и доставить в больницу, где он и скончался, не приходя в сознание.

Напомним, авария произошла на трассе Р240 «Уфа-Оренбург» недалеко от города Салават, местным жителем которого и являлся пятый погибший. По данным МЧС, столкновение пассажирской «Газели» с грузовиком марки Renault произошло около 15 часов дня, в результате чего первый автомобиль загорелся. В машине находились 4 рабочих из Оренбурга.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48