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Житель Башкирии при сносе дома обнаружил старинное надгробие

24 сентября 2021, 10:48
Фото: Дмитрий Никулочкин / facebook.com
Надгробие принадлежало стерлитамакской купчихе.

Житель Ишимбая при сносе дома обнаружил старинное надгробие, которое принадлежало стерлитамакской купчихе. Об этом сообщила член СПЧ при главе Башкирии Эльза Маулимшина. На надгробии также сообщается, что женщину звали Матрёна Григорьевна Михайлова, а умерла она в 1871 году на 68 году жизни.

На данный момент решается вопрос об определении памятника.

— У кого есть какие-либо сведения об этом человеке, просьба сообщить, — пишет Муалимшина.

Предполагается, что памятник мог оказаться так дело от места погребения во время революции 17-го года.

Ранее мы писали о том, что 16-летний школьник из села Шарипово в Салаватском районе в поле, где пас коров, нашел зуб мамонта. То, что находка является подлинной, подтвердила и биолог геопарка «Янган-Тау».

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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