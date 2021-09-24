В Башкирии в трех районах назначены новые прокуроры

Стало известно, что по приказу генпрокурора РФ Игоря Краснова в Башкирии назначены новые прокуроры в трех районах республики. Известно, что свои обязанности они будут исполнять в течение 5 лет.
Так, прокурором Давлекановского района был назначен советник юстиции 38-летний Тимур Каюмов из Уфы. Ранее он работал в прокуратуре Шаранского района, а также занимал должность зампрокурора Ленинского района Уфы.
Далее идет 39-летний Альберт Ахунов из Туймазов, известно, что его назначили мелеузовским межрайонным прокурором. Отмечается, что Ахунов работал заместителем прокурора Благоварского района, Салавата, а также прокурором Аургазинского района.
Также прокурором в Кушнаренсковский район был назначен 37-летний Артур Галеев из Уфы. Ранее занимал должность заместителя учалинского межрайонного прокурора.
Напомним, что в конце августа в Башкирии суд отправил за решетку на 8 лет экс-прокурора Учалинского района. Известно, что мужчина с 2016 по 2018 года брал взятки от местного бизнесмена за помощь в сокрытии следов незаконных действий в работе. Отметим, что бизнесмен занимался добычей полезных ископаемых и обработкой природного камня. Всего за время сотрудничества экс-прокурор «заработал» 660 тысяч рублей.