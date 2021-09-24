Родственница пострадавших на Эльбрусе рассказала о подготовке к экспедиции

Ранее появилась информация о том, что численность погибших альпинистов из группы, обратившейся за помощью в процессе восхождения на Эльбрус, выросла до пяти. Бригады спасателей эвакуировали с места ЧП в общей сложности 14 пострадавших. Виталий Антипин и Екатерина Резникова сейчас находятся в медицинском учреждении. Врачи диагностировали у них обморожения.