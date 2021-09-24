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«Как раньше уже не будет»: мэр Уфы оценил новый состав Горсовета Уфы V созыва

24 сентября 2021, 09:15
На встрече с журналистами 24 сентября Греков отметил, что крупные застройщики в новый состав Горсовета Уфы не вошли.

Сергей Греков отметил, что состав Горсовета «значительно изменился», а в новый состав вошли «соратники» власти.

— Я думаю, что состав будет многообразный и именно такого влияния застройщиков, как это было раньше, уже не будет. Застройщик — это, наверное, самая мирная профессия. И когда есть элементы вседозволенности, он делает так, как ему выгодно, может даже в ущерб городу и жителям. Если ему ставить правильные правила, то однозначно это самая мирная профессия. Мы видим, что в последнее время рождаются очень интересные проекты в жилищном строительстве, которыми мы гордимся, — пояснил свою позицию мэр Уфы.

По результатом выборов партия «Единая Россия» получила в городском Совете 26 мандатов, ЛДПР – 3 мандата, КПРФ – 3 мандата, партия «Зеленые» – 1 мандат. Кроме того, в состав V созыва Совета городского округа город Уфа вошли 3 самовыдвиженца. Сам Сергей Греков заявил, что продолжит быть мэром города, и передал свой мандат председателю морского собрания Башкирии Юлаю Муратову.

#Новости#Валерия Панаева#Политика
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