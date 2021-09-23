В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за избиения врачей 21-й больницы

Как сообщает СК Башкирии, мужчина был доставлен на «скорой» в больницу с подозрением на отравление неустановленным веществом. Далее, когда врач попыталась оказать первую помощь, мужчина начал нецензурно выражаться и «без какого-либо повода» применил насилие, в результате чего у врача-токсиколога зафиксирован перелом руки. Известно, что на помощь к коллеге подоспел врач-реаниматолог, однако и ему пациент нанес множественные удары по голове и по рукам. Так, 36-летний мужчина, избив медперсонал, спокойно покинул учреждение.