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В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за избиения врачей 21-й больницы

23 сентября 2021, 12:32
Фото: 1mediainvest.ru
Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сломал руку врачу-токсикологу, а также нанес травмы средней тяжести врачу-реаниматологу.

Стало известно, что по факту избиения врачей 21-й больницы в Уфе возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ.

Как сообщает СК Башкирии, мужчина был доставлен на «скорой» в больницу с подозрением на отравление неустановленным веществом. Далее, когда врач попыталась оказать первую помощь, мужчина начал нецензурно выражаться и «без какого-либо повода» применил насилие, в результате чего у врача-токсиколога зафиксирован перелом руки. Известно, что на помощь к коллеге подоспел врач-реаниматолог, однако и ему пациент нанес множественные удары по голове и по рукам. Так, 36-летний мужчина, избив медперсонал, спокойно покинул учреждение.

Отмечается, что местонахождение дебошира установлено и скором времени решится вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что инцидент произошел еще в конце июля этого года, однако, как сообщает профсоюз медиков Башкирии, уголовное дело в отношении буйного пациента не возбуждалось все это время. На этой недели мы также сообщали, что профсоюз уже самостоятельно обратился в СК Башкирии по данному случаю.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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