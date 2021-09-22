Врач-инфекционист рассказал о необходимых анализах после коронавируса

Как сообщает iz.ru со ссылкой на слова эксперта, после коронавируса могут наблюдаться самые разные симптомы, поскольку вирус в первую очередь атакует, в том числе, клетки эндотелия внутри сосудов. Когда они повреждаются, усиливается образование тромбов. А поскольку сосуды присутствуют во всем организме, сосудистые нарушения могут возникнуть в любом месте.
Анализы лучше сдать спустя четыре-шесть недель после того, как появились симптомы COVID-19, но состояние пациента не улучшается. Или при возникновении рецидива проявились новые симптомы. Все исследования должны контролировать специалисты.
В базовом наборе - общий анализ крови, мочи, биохимия крови и биохимические показатели, которые должны определить наличие или отсутствие патологических изменений в печени. Также, в исследовании нуждается мочевина, креатинин и Д-димер.
В то же время, по мнению врача, проверка всех показателей не имеет смысла, если отсутствуют клинические проявления и серьезная фоновая патология.