Врач-инфекционист рассказал о необходимых анализах после коронавируса

Как сообщает iz.ru со ссылкой на слова эксперта, после коронавируса могут наблюдаться самые разные симптомы, поскольку вирус в первую очередь атакует, в том числе, клетки эндотелия внутри сосудов. Когда они повреждаются, усиливается образование тромбов. А поскольку сосуды присутствуют во всем организме, сосудистые нарушения могут возникнуть в любом месте.