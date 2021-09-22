В Уфе жители 1200 домов оплатят тепло за весь сентябрь, если его дадут даже на день

Произойдет это в том случае, если тепло будет включено даже на один день. Здесь уместно уточнить, что вчера же, 21 сентября на оперативке в мэрии уточнили, что с момента подачи тепла в дома до появления этого тепла в квартирах может пройти до трех суток. Такая задержка возможна по причине разветвленности тепловых сетей и их инертности.