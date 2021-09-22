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В Уфе частного перевозчика лишили права обслуживать маршрут

22 сентября 2021, 14:23
Фото: 1mediainvest.ru
Речь идет об автобусном маршруте № 256.

Администрация города сообщила о лишении права частного перевозчика осуществлять перевозку пассажиров по маршруту № 256 «Оздоровительный комплекс „Сипайловский“ — Телецентр». Мотивировали данное решение власти города тем, что компания ООО «Регион-Авто» не выполнила ни одного рейса по данному маршруту в течение трех дней.

Также отмечается, что администрация города разработала документ по планированию регулярных перевозок на 2019–2023 года, согласно которому существующая модель общественного транспорта будет оптимизирована, в частности, будут отменены невостребованные и дублирующие друг друга маршруты.

Известно, что к 2023 году всего будут отменены 1 троллейбусный, 4 трамвайных и 37 автобусных маршрутов, однако будут введены 19 новых автобусных маршрутов. Всего к концу модернизации в Уфе будет существовать 97 автобусных маршрутов и 29 троллейбусных и трамвайных.

Напомним, что в конце августа стало известно об отмене шести автобусов, но власти предложили альтернативные варианты маршрутов и объяснили причину отмены. Также время курсирования автобусов маршрута № 69 было увеличено, а на маршрутах № 51/51А было увеличено само количество автобусов.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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