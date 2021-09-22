В Уфе частного перевозчика лишили права обслуживать маршрут

Известно, что к 2023 году всего будут отменены 1 троллейбусный, 4 трамвайных и 37 автобусных маршрутов, однако будут введены 19 новых автобусных маршрутов. Всего к концу модернизации в Уфе будет существовать 97 автобусных маршрутов и 29 троллейбусных и трамвайных.