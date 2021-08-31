Власти Уфы сообщили об отмене 6 автобусных маршрутов

Власти Уфы сообщили об отмене 6 автобусных маршрутов
Власти Уфы сообщили об отмене 6 автобусных маршрутов
Вчера, 08:55ГородЭлина СайфрановаФото: скриншот с видеотрансляции
К отмененным маршрутам предложена альтернатива.

На оперативном совещании в мэрии Уфы сообщили об отмене 6 автобусных маршрутов, однако для горожан предложена альтернатива. Так, по маршруту №25 будут курсировать автобусы №51/51а, №74, №249, №272, №290.

Далее, отменен и маршрут №52с, его альтернатива - автобус №222. Сообщается, что в маршрут был добавлен промежуточный остановочный пункт около «Гимназии-интернат № 1 им. Рами Гарипова».

Известно и об альтернативе автобусного маршрута № 260 им является уже троллейбус № 16. Также и у отмененного маршрута № 269 замена — автобус № 69.

Важно, что автобусный маршрут №298, отмена которого вызвала негодование у уфимцев, отменен не будет. Как сообщили в администрации, данная информация изначально была недостоверной, так как перевозчик автобуса №298 имеет на руках всю необходимую документацию.

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