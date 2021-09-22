Мэр Уфы Сергей Греков прошел ревакцинацию от коронавируса

Мэр Уфы Сергей Греков заявил, что коронавирус не дремлет и потому решил пройти ревакцинацию. Об этом градоначальник сообщил сегодня в социальных сетях. Так, по словам Грекова первый раз он вакцинировался еще в феврале этого года, однако уже в июне по результатам анализа в крови было обнаружено малое количество антител.