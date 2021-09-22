mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мэр Уфы Сергей Греков прошел ревакцинацию от коронавируса

22 сентября 2021, 10:39
Фото: vk.com
Привился мэр однокомпонентной вакциной Спутник Лайт.

Мэр Уфы Сергей Греков заявил, что коронавирус не дремлет и потому решил пройти ревакцинацию. Об этом градоначальник сообщил сегодня в социальных сетях. Так, по словам Грекова первый раз он вакцинировался еще в феврале этого года, однако уже в июне по результатам анализа в крови было обнаружено малое количество антител.

Отмечается, что в этот раз привился Греков однокомпонентной вакциной Спутник Лайт и отметил, что лично он ей доверяет.

— Привился Спутником Лайт. Это хорошая отечественная вакцина, которой я доверяю, — пишет мэр Уфы.

Напомним, что Греков в конце июня заявлял о своем желании ревакцинироваться перед «Всемирной Фольклориадой», несмотря на заверение главы Башкирии о том, что завести коронавирус в ходе мероприятия невозможно.

#Новости#Элина Сайфранова#Коронавирус COVID-19
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48