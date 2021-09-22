Банк России предлагает усиление контроля над транзакциями

Экономист Никита Кричевский прокомментировал инициативу ЦБ. Он сказал, что задумка является необходимой, так как количество мошеннических действий возросло. Однако, специалист задался вопросом, не станут ли пострадавшими пользователи карт, которые планировали внести на собственный счет средства. Эксперт констатировал, что банкоматы еще не “обучили” функции распознавания предполагаемых преступных операций.