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Банк России предлагает усиление контроля над транзакциями

22 сентября 2021, 16:24
Фото: pxhere.com
Банк России предложил повысить контроль над такими операциями, как пополнение карт при помощи банкоматов и терминалов. По мнению регулятора, такая мера будет способствовать снижению числа мошеннических действий, связанных с социальным инжинирингом.

Как сообщает infox.ru со ссылкой на РБК, предполагается введение антифрод-процедур. Они способствуют проведению анализа каждой транзакции на стороне банка-получателя. Процедуры позволяют провести анализ надежности операции и выявить возможные риски, присвоить ей метку. Антифрод планируется использовать ко всем входящим платежам.

Экономист Никита Кричевский прокомментировал инициативу ЦБ. Он сказал, что задумка является необходимой, так как количество мошеннических действий возросло. Однако, специалист задался вопросом, не станут ли пострадавшими пользователи карт, которые планировали внести на собственный счет средства. Эксперт констатировал, что банкоматы еще не “обучили” функции распознавания предполагаемых преступных операций.

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