В Уфе отопление в 400 домах дадут раньше срока

Марат Гайфуллин, первый заместитель мэра Уфы, сообщил на оперативном совещании в мэрии о том, что по поручению Радия Хабирова с 16 сентября тепло начали подавать тепло в социальные учреждения. Именно по этой причине в Уфе с 19 сентября тепло подали в 400 домов, без подключения которых которых невозможно обеспечить теплом соцобъекты. Происходит это по причине того, что дома и соцучреждения, расположенные в них, подключены к одному центральному отопительному пункту.