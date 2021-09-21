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Ученые из РФ создадут прибор, позволяющий находить химикаты в овощах и фруктах

21 сентября 2021, 05:55
Фото: pixabay.com
Ученые университета ИТМО и Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе создают новый прибор, с помощью которого будет возможно определить количество пестицидов в овощах и фруктах.

По информации iz.ru, в данный момент такие исследования проводятся лишь в лабораторных условиях. На первом этапе исследования российские ученые в совместной работе с иностранными специалистами создали сенсоры, позволяющие выявлять пестициды за пару минут.

Отметим, что сенсоры представляют собой тонкие градиентные пленки на основе серебра. Работа механизма заключается в следующем: кусочек материала кладут на фрукт и смачивают спиртом, это в свою очередь позволит перенести пестициды на поверхность пленки. После чего этот материал помещают в специальный прибор — спектрометр. Если его структура будет изменена, то можно будет делать вывод о наличии в продукте пестицидов.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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