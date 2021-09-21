Ученые из РФ создадут прибор, позволяющий находить химикаты в овощах и фруктах

Отметим, что сенсоры представляют собой тонкие градиентные пленки на основе серебра. Работа механизма заключается в следующем: кусочек материала кладут на фрукт и смачивают спиртом, это в свою очередь позволит перенести пестициды на поверхность пленки. После чего этот материал помещают в специальный прибор — спектрометр. Если его структура будет изменена, то можно будет делать вывод о наличии в продукте пестицидов.