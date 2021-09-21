Профсоюз медиков Башкирии обратился в следком из-за избиения врачей 21-й больницы

Республиканский профсоюз работников здравоохранения обратился к главам Следкома и Прокуратуры Башкирии с просьбой взять на контроль материалы о нападении на медиков в 21-й больнице Уфы.
По данным профсоюза, в конце июля "скорая" доставила в указанную больницу пьяного пациента. Мужчина начал размахивать руками и нанёс несколько ударов врачу-реаниматологу и токсикологу. В результате побоев врачи получили травмы средней тяжести.
«Однако в отношении агрессивного пациента уже в течение двух месяцев не возбуждается уголовное дело. Республиканский профсоюз обеспокоен ростом количества нападений на медицинских работников и тем обстоятельством, что нападающие не привлекаются к ответственности», — говорится в обращении профсоюза.
Mkset обратился за комментарием в Следственный комитет по Башкирии. Оперативный комментарий получить пока не удалось.