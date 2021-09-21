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Профсоюз медиков Башкирии обратился в следком из-за избиения врачей 21-й больницы

21 сентября 2021, 11:11
Фото: 1mediainvest.ru
Известно, что инцидент произошел в конце июля 2021 года.

Республиканский профсоюз работников здравоохранения обратился к главам Следкома и Прокуратуры Башкирии с просьбой взять на контроль материалы о нападении на медиков в 21-й больнице Уфы.

По данным профсоюза, в конце июля "скорая" доставила в указанную больницу пьяного пациента. Мужчина начал размахивать руками и нанёс несколько ударов врачу-реаниматологу и токсикологу. В результате побоев врачи получили травмы средней тяжести.

«Однако в отношении агрессивного пациента уже в течение двух месяцев не возбуждается уголовное дело. Республиканский профсоюз обеспокоен ростом количества нападений на медицинских работников и тем обстоятельством, что нападающие не привлекаются к ответственности», — говорится в обращении профсоюза.

Mkset обратился за комментарием в Следственный комитет по Башкирии. Оперативный комментарий получить пока не удалось.

#Новости#Валерия Панаева#Происшествия
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