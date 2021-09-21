Мэр Уфы заявил, что школьники в городе болеют COVID-19 «классами»

— Мы должны понимать, где возникают очаги, и их локализовывать. Сегодня мы видим, что заболевают дети классами, мы должны определять их на дистанционное обучение, смотреть, какая ситуация в спортивных, музыкальных школах, школах искусств. Нам необходимо соблюдать масочный режим везде, необходимо еще раз перезагрузиться. — добавил мэр города.